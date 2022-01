118-121: Young y Capela provocan la tercera derrota consecutiva de los Cavs

Lou Williams (i) de los Atlanta Hawks va a la canasta contra Jarrett Allen (d) de los Cleveland Cavaliers durante la segunda mitad del juego de la NBA entre los Cleveland Cavaliers y los Atlanta Hawks en Rocket Mortgage Fieldhouse en Cleveland, Ohio, EE.UU., 31 de diciembre de 2021.

Redacción deportes, 31 dic (EFE).- Tercera derrota consecutiva de los Cavaliers, esta vez en casa y ante los Atlanta Hawks por 118-121 en un partido que Trae Young y Clint Capela acabaron dominando y en el que los de Cleveland fueron incapaces de conservar la ventaja de 16 puntos que acumularon al final del segundo cuarto.

El apoyo moral que Ricky Rubio proporcionó a su equipo con su presencia en el RocketMortgage Fieldhouse de Cleveland, sólo dos días después de que se confirmase que sufre una rotura del ligamento cruzado en su rodilla izquierda, fue insuficiente para que los Cavs se reencontrasen con la victoria.

En los dos últimos partidos, los Cavs han mostrado que sin sus dos directores de orquesta, Darius Garland está de baja por los protocolos de la covid y Rubio se perderá el resto de la temporada tras la grave lesión que sufrió el martes ante los New Orleans Pelicans, tienen serios problemas para mantener la identidad del equipo.

En el caso de los Hawks y ante los Cavs fue su base, Trae Young, el jugador más destacado con un doble doble de 35 puntos, 11 asistencias, 4 rebotes y 1 robo de balón. Su compañero, Clint Capela, dominó los tableros con 23 rebotes, 18 puntos, 2 asistencias, 1 robo y 4 tapones.

El jugador más destacado de los Cavs fue el veterano Kevin Love, que sumó un doble doble de 35 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias mientras que Jarrett Allen, que volvió al equipo de Cleveland tras perderse varios partidos por los protocolos de la covid, sumó 21 puntos, 8 rebotes, 1 robo y 3 tapones.

FALTA DE DIRECCIÓN EN LOS CAVS

Con el tercer base del equipo, Kevin Pango, al frente, los Cavs necesitaron la mitad del primer cuarto para asentarse en la cancha. Capela y Skylar Mays aprovecharon la falta de compenetración durante los minutos iniciales para adelantar a los Hawks 8-12.

Pero la entrada en la cancha de Brandon Goodwin, que firmó este mismo viernes un contrato de emergencia por 10 días con los Cavs, en sustitución de Pangos, asentó a los locales con una mejor defensa que permitía construir ataques más efectivos.

Young no estaba fino en sus tiros, se quedó a 0 en los primeros 12 minutos tras fallar los 6 tiros que intentó. Al mismo tiempo, Love empezó a encontrar su lugar frente al aro de los Hawks y tras anotar dos triples consecutivos, el alero colocó a su equipo arriba en el marcador, 23-15, a falta de 4 minutos para el final del primer cuarto.

Los locales no volverían a perder la delantera en el marcador hasta el final del tercer cuarto.

Poco antes del descanso, los Cavaliers lograron su máxima ventaja, 16 puntos, gracias a Allen y Love y a pesar de que Young empezó a despertar de su letargo ofensivo y concluyó el segundo cuarto con 10 puntos.

YOUNG Y CAPELA DOMINAN

Cuando se llegó al descanso, los de Cleveland dominaban el marcador 66-51.

Pero a la vuelta del descanso, los Cavs pagaron caro la falta de un base con experiencia y la desconexión de jugadores con las incorporaciones forzadas por las lesiones y los protocolos de la covid.

Al inicio del tercer cuarto, los Hawks castigaron a los locales con un parcial de 0-8 que recortó la ventaja de los Cavs a 4 puntos, 72-68. Capela y Young empezaron a coger impulso y un nuevo parcial de 0-11 puso a los Hawks por delante 86-87 a falta de 2 minutos para el final del tercer periodo.

Capela no aflojó y sumó 4 puntos más para dejar el marcador en 88-91 al final del tercer cuarto.

En los últimos 12 minutos, Young dejó patente su calidad. El base de los Hawks mantuvo el control del juego a pesar de los intentos de los Cavs, y principalmente Love, de dar la vuelta al marcador.

Los de Atlanta llegaron a colocarse 8 puntos arriba en el tramo final, con un Young que hizo en el último cuarto 13 puntos de los que 6 vinieron de 2 de los 4 triples que lanzó. Love contestó con otros 2 triples, de 5 intentos, y 11 puntos en el conjunto del periodo.

Los Cavs mejoraron su defensa y se llegaron a situar a 1 punto de los Hawks, 118-119, cuando faltaban 10 segundos para el final del partido. Pero Young acabó con las esperanzas de los locales y dejó el marcador en el 118-121 final.