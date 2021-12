Sol sube y supera desempeño de pares en cierre de 2021: Andes FX

(Bloomberg) -- El sol peruano se fortalecía el viernes y se encaminaba para cerrar el año con el mejor desempeño entre sus pares andinos.

La moneda peruana avanzaba 0,1% a 3,9850 por dólar, un 9,2% menos en lo que va de año. El promedio móvil de 200 días en 3,9431 sigue siendo una resistencia clave a corto plazo para la moneda.

Los mercados locales tanto en Chile como en Colombia están cerrados este viernes por el feriado, el comercio se reanudará el lunes 3 de enero.

El peso colombiano cerró el jueves con una caída de 0,77% a 4070 por dólar, un mínimo de 2021. La moneda ha retrocedido casi 16% este año a pesar de un repunte de 57% en el crudo WTI.

Por su parte, el peso chileno terminó el jueves en 851,81 por dólar, un 16,6% menos en 2021. Los riesgos políticos, incluida la elección de un presidente de izquierda y un proceso en curso para reescribir la Constitución, pesaron mucho sobre los precios de los activos chilenos, incluso cuando el cobre, el producto básico de exportación del país, subió alrededor de 27% este año.

(Parte de la información proviene de operadores de divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

