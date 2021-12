Rusia eliminará las amenazas para su seguridad si Occidente no concede garantías

Sergei Lavrov, en una imagen de archivo. EFE/EPA/EVGENIA NOVOZHENINA / POOL

Moscú, 31 dic (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró hoy que Rusia eliminará unilateralmente las amenazas para su seguridad si en un "plazo razonable" de tiempo EEUU y la OTAN no conceden las garantías que les exige el Kremlin para rebajar la tensión.

"Si en un plazo razonable de tiempo no recibimos una respuesta constructiva y Occidente prosigue su agresiva política, entonces Rusia se verá obligada a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el equilibrio estratégico y eliminar las amenazas inadmisibles para su seguridad", dijo Lavrov a la agencia RIA Nóvosti.

Lavrov hizo estas declaraciones después de la conversación telefónica mantenida anoche por los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Joe Biden, que se cruzaron advertencias en caso de una escalada en Ucrania.

"No permitiremos que enmarañen nuestras iniciativas en discusiones interminables. Por lo que sabemos, los proyectos que preparamos se están estudiando en Washington y otras capitales occidentales", dijo Lavrov sobre las negociaciones que arrancarán el 10 de agosto en Ginebra.

Subrayó que, para Moscú, es "extremadamente importante" la participación en las negociaciones "de altos mandos militares de EEUU y los países de la Alianza", que podrían conducir a acuerdos sobre control de armamento convencional.

Eso sí, descartó que los futuros acuerdos guardan similitudes con el Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (FACE), que Lavrov consideró "anacrónico" y que fue denunciado por Moscú en 2015.

"Nuestras propuestas están dirigidas a la creación y formulación de un nuevo sistema de acuerdos basado en los principios de la seguridad indivisible y la renuncia a los intentos de lograr la hegemonía militar aprobados unánimemente por los líderes de todos los países euroatlánticos en los años 90" del siglo XX, explicó.

Subrayó que Moscú no se conformará con nada que no sean garantías jurídicas y vinculantes por escrito ya que, subrayó, "los colegas occidentales incumplen sus compromisos políticos de manera sistemática, no digamos ya las promesas verbales realizadas a los dirigentes soviéticos y rusos".

El ministro ruso acusó a la OTAN de estar convirtiendo al país vecino en "una plataforma militar contra Rusia" y denunció que el próximo año aumentará la presencia militar aliada en Ucrania en el marco de maniobras conjuntas que tienen un cariz claramente "antirruso".

Denunció que la guerra en Ucrania "está lejos de terminar" debido a la reticencia de Kiev a arreglar el conflicto y acusó a Occidente de apoyar las "aspiraciones militaristas" ucranianas con armamento e instructores.

En cuanto a una posible reanudación de las hostilidades a gran escala en el Donbás, recordó que en esta región "viven cientos de miles de ciudadanos de nuestro país", por lo que "Rusia tomará todas las medidas necesarias para su protección".

Anoche Putin y Biden acordaron que las negociaciones sobre las garantías de seguridad tendrán lugar de manera bilateral en Ginebra, el 10 de enero; en Bruselas en el marco de la reunión entre Rusia y la OTAN, el 12 de enero; y en Viena en la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), el día 13.