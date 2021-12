Rubio quiere seguir vinculado con los Cavs mientras se recupera de su lesión

El jugador de los Cleveland Cavaliers Ricky Rubio, en una imagen de archivo. EFE/ David Maxwell

Redacción deportes, 30 dic (EFE).- Ricky Rubio ha dejado claro a los Cleveland Cavaliers que a pesar de la grave lesión que sufrió el martes, y que le impedirá jugar el resto de la temporada, quiere seguir siendo parte del equipo y ayudar a sus compañeros.

Rubio se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el martes cuando protagonizaba uno de los mejores partidos de su carrera en la NBA ante los New Orleans Pelicans.

Según publicaron este jueves varios medios estadounidenses, la lesión de Rubio ha forzado a los Cavaliers a iniciar conversaciones con Los Angeles Lakers para hacerse con los servicios de Rajon Rondo.

Rondo, de 35 años de edad, se podría incorporar a la disciplina de los Cavs este viernes.

Este jueves, el entrenador de los Cavs, J.B. Bickerstaff, reveló durante una rueda de prensa que habló en la noche del miércoles con Rubio, tras conocerse la gravedad de la lesión, y el jugador español le manifestó que "todavía quiere ser parte del equipo".

El entrenador de los Cavs, que desde que Rubio llegó al inicio de esta temporada ha señalado al base español como una de las principales razones del buen juego del equipo de Cleveland, añadió que su interés por seguir vinculado es muy importante.

Bickerstaff explicó que "este era el último año de su contrato y fácilmente podía haber dicho adiós por la lesión".

"Pero en nuestra conversación me dijo que no había acabado y que quería seguir siendo parte del equipo. Ese es el tipo de persona que es", continuó.

Bickerstaff añadió que los Cavaliers también quieren que Rubio siga implicado con el equipo mientras se recupera.

"Lo queremos alrededor nuestro. Su personalidad es contagiosa. Su espíritu es contagioso. Su conocimiento del equipo es una ayuda. Su nivel de competitividad y su capacidad de activar a los jugadores es una ayuda", dijo.

"Cuando pueda hacerlo, le queremos alrededor del equipo tanto como sea posible", concluyó.

La baja de Rubio se une a la del base titular de los Cavs, Darius Garland, ausente temporalmente por los protocolos de la covid, y Collin Sexton. Sexton también ha sido operado de una rodilla y no podrá jugar durante el resto de la temporada.