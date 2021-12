Ranking Spotify en Estados Unidos: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy viernes, 31 de diciembre

¿Para qué perder tu tiempo navegando por horas en Spotify cuando el servicio de streaming ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de su lista con las canciones más escuchadas en Estados Unidos, que las clasifica según su cantidad de oyentes en tiempo real. Sigue desplazándote para saber cuáles son las más populares esta semana.

1. INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)

Cosechar éxitos es sinónimo de Lil Nas X. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)», debute en la primera posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 875.467 reproducciones de primera entrada?

2. Heat Waves

El sencillo más reciente de Glass Animals ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Heat Waves» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 832.442 más de reproducciones.

3. STAY (with Justin Bieber)

Tras acumular 819.651 reproducciones, «STAY (with Justin Bieber)» de The Kid LAROI se mantiene en tercer lugar.

4. We Don't Talk About Bruno

Esta es la canción que se ubica en el cuarto lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 791.367, lo que marca un hito en la carrera musical de Carolina Gaitán - La Gaita, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y Encanto - Cast.

5. abcdefu

Lo más nuevo de GAYLE, «abcdefu», entra directamente al quinto puesto de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 749.532 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

6. Super Gremlin

«Super Gremlin» de Kodak Black se ubica en el sexto lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 742.514 reproducciones.

7. Easy On Me

«Easy On Me» de Adele va en descenso: ya llega al séptimo lugar. Sus 729.994 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

8. Broadway Girls (feat. Morgan Wallen)

«Broadway Girls (feat. Morgan Wallen)» de Lil Durk es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 667.391 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la octava posición.

9. Enemy (with JID) - from the series Arcane League of Legends

«Enemy (with JID) - from the series Arcane League of Legends», interpretado por Imagine Dragons, ocupa el noveno lugar de la lista, tras lograr 615.735 reproducciones.

10. good 4 u

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Olivia Rodrigo. Quizás por esto es que «good 4 u» debuta en el ranking directamente en el décimo lugar, pues alcanzó un total de 609.496 reproducciones.

Spotify se gana el corazón de sus oyentes con la mejor oferta musical. ¿Qué temas serán los preferidos por el público estadounidense en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento para conocer las respuestas.