Quique: "Florentino es el mejor presidente de la historia del Real Madrid"

Getafe (Madrid), 31 dic (EFE).- Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, aseguró este viernes en rueda de prensa que Florentino Pérez es el mejor presidente de la historia del Real Madrid, equipo al que se enfrentará el próximo domingo en el Coliseum Alfonso Pérez.

Para el técnico azulón, que en su anterior etapa de futbolista llegó a jugar en el Real Madrid, su actual presidente es el mejor que nunca ha tenido el club blanco, incluso por delante de Santiago Bernabéu.

"Como club, el Real Madrid siempre influye respeto por la historia y por los valores que han transmitido. Tienen al mejor presidente de la historia y eso que hemos querido mucho a Bernabéu y que por mi padre sé que fue un gran presidente. Pero creo que Florentino es el mejor presidente de la historia del Real Madrid", afirmó.

Además, destacó que el Real Madrid, durante toda la temporada, ha jugado a un gran nivel. Para Quique, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti ha conseguido mezclar muy bien la juventud con la veteranía de los miembros de su plantilla.

"Es un equipo que viene haciendo las cosas muy bien. Tienen a los mejores jóvenes de la competición. Tienen a cuatro o cinco que son muy titulares. Trabajan muy bien en la confección de equipo, el modo de juego y el trato de sus jugadores más expertos en el reparto de minutos. Es algo que llevan bien y que todavía no notan", comentó.

Cuestionado por desearía ganar al Real Madrid con todas sus figuras o con alguna baja importante, fue sincero y reconoció que alguna ausencia notable siempre podría venir bien a su equipo par lograr la victoria.

"La realidad dice que cuando ganas, una vez que has ganado, siempre es mejor ganar cuando el rival tiene a todos disponibles. Pero antes de empezar los partidos, si alguno no juega, te aligera un poco la carga de tener que sostener al equipo con tantas herramientas en sus jugadores. No hay que ser hipócrita, si algún jugador se pierde este partido, siempre que no sea nada grave, pues evidentemente hay ciertas bajas que a nosotros damos por situaciones que nos pueden favorecer", explicó.

"Primero, esas bajas se tienen que confirmar. La de Vinícius está más que confirmada. Courtois, ayer surgen noticias diferentes. Pero a nosotros nos preocupan nuestros jugadores y las noticias que surgen de ellos cuando nos dicen cada día si están todos bien o si alguno puede caer. El rival, también tiene su plan de juego en función de cómo piensa su entrenador. Siempre juegan de la misma manera, no cambian. Es lógico en los equipos grandes, que piensan un cien por cien en ellos. No estamos pendientes en lo que ocurre en los jugadores rivales", apuntó.

También se refirió a las posibles ausencias de alguno de sus jugadores. De momento, el Getafe no ha informado oficialmente sobre las bajas por coronavirus que podría tener ante el Real Madrid, aunque diversas informaciones indican que, a dos días del encuentro, podría haber tres jugadores afectados.

"Tenemos la precaución de llegar lo mejor posible al domingo. Tenemos una incidencia relativamente pequeña para lo que viene siendo la competición. Seremos cautos porque todavía quedan dos días para el partido y todavía pueden surgir sorpresas", dijo.

"Trabajamos con los jugadores que tenemos. Si los jugadores cambian, el plan no cambia. Eso es lo más importante para nosotros. La forma en la que hemos trabajado los partidos, como siempre, al margen de que suban o bajen las incidencias y lo que está pasando en la sociedad, el plan del partido no cambia. Los jugadores pueden cambiar de nombre, pero no vamos a cambiar la mirada del partido y la forma de plantearlo", agregó.

Asimismo, habló sobre Vitolo, que se recupera de una lesión muscular y que se perderá el choque ante el Real Madrid: "Lleva un plan de recuperación y de entrenamiento distinto al grupo. Queremos que esta vez complete la recuperación con entrenamiento preventivo. Que llegue a su cien por cien antes de incorporarse al grupo para que una vez que esté incorporado lo tengamos en cuenta como a los demás jugadores".

Quique también tuvo palabras de reconocimiento para sus jugadores, que tras ganar la pasada jornada a Osasuna, consiguieron abandonar los puestos de descenso por primera vez desde que comenzó la temporada.

"El mérito de estos chicos es que en la dificultad seguirán siendo honrados, humildes y ambiciosos. No nos debe cambiar nada en absoluto la clasificación. Todavía hay un camino muy largo por delante. Hay que estar en el presente. El futuro lo construiremos con lo que hagamos hoy. El pasado es para aprender, pero mirar hacia atrás no cambia nada".

"Llegamos al partido como venimos trabajando en los últimos dos o tres meses. Llegamos con mucho ánimo, mentalizados y trabajando siempre con la idea de no perder los objetivos. No noto grandes cambios y novedades. Es una buena noticia que la idea de grupo esté por encima de los resultados. Esto es una montaña rusa emocional. En la competición a veces estás bien, otras peor. Estamos por encima de eso. Hay que generar un pensamiento global", culminó.