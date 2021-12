Puado: "Hemos trabajado bien para sumar la primera victoria a domicilio"

Javi Puado (d) celebra el 1-2 en el estadio de Mestalla. EFE/ Juan Carlos Cárdenas

Valencia, 31 dic (EFE).- El jugador del Espanyol Javi Puado resaltó el buen trabajo del equipo catalán para conseguir la primera victoria a domicilio en LaLiga, un triunfo que reconoció que les había costado conseguir y que supuso un buen cierre en el último partido del año.

"Estábamos haciendo un buen partido, trabajando bien, encontrando entre líneas a los jugadores. Ellos se han encontrado con el gol, pero hemos trabajado bien y la expulsión les condiciona mucho", analizó en declaraciones a 'Movistar' al término del Valencia-Espanyol en Mestalla.

Puado, autor del gol de la remontada en el minuto 88, apuntó que al salir del banquillo, como es su caso, saltas al terreno de juego fresco y también comentó la jugada en la que rechazó un chut de Denis Cheryshev.

"Es verdad que esa acción es muy rápida, pensaba que la iba a meter. Me he ido atrás y he podido sacar el remate de Cheryshev . El trabajo que se hace se ve reflejado en acciones como esta, estamos todos muy comprometidos y contentos por conseguir los tres puntos".