Peruana Cindy Novoa denuncia perversión de menores en el fútbol de su país

Lima, 30 dic (EFE).- La futbolista peruana Cindy Novoa aseguró este jueves que, cuando hace un año decidió salir de Universitario de Deportes, lo hizo porque había "un entrenador pervertido de menores".

"En 2019 renuncié a todo y fui clara diciendo que la ética profesional no era negociable. En ese instante teníamos un entrenador pervertido de menores", manifestó en redes sociales Novoa.

"Yo desde mi lado busco la igualdad en mi deporte. ¿Se imaginan estar en mi posición? Ahí les dejo el dato e investiguen", añadió.

Novoa, que en 2019 fue premiada como la mejor jugadora de la liga peruana al liderar a su equipo para proclamarse campeón nacional, se marchó de Universitario al término de esa temporada y posteriormente fue contratada por Alianza Lima, el eterno rival del equipo crema.

La futbolista detalló que ahora se siente lista para explicar las razones por las que se fue de Universitario ya que no continuará la próxima temporada en Alianza y es jugadora libre.

Pese a que numerosos aficionados comprenden la trascendencia de la denuncia de Novoa, otra buena parte se limitó a recriminarle en redes su marcha de Universitario a Alianza y a acusarla de buscar visibilidad por revelar el caso un año después.

Si bien Novoa no identifica al técnico de su acusación, su denuncia puede hacer referencia a Juan Pablo Durand, quien estuvo al mando del equipo femenino de Universitario desde 2017 hasta 2021, incluido el tiempo en el que la futbolista vistió la camiseta crema.

El nombre de Durand salió a la palestra en septiembre en un comunicado de Universitario Feminista, un grupo de mujeres hinchas del club limeño, en el que lo acusaron de "acoso de menores de edad" y afirmaron que las conversaciones que mantenía con las jugadoras eran más propias de un "perfil de pederasta".

Este grupo también cargó contra la anterior administración de Universitario por no haber tomado acciones contra Durand, lo que presuntamente dejó a las jugadoras "desamparadas" y "expuestas a incómodas situaciones de revictimización frente al abuso de poder que ejercía sobre ellas".