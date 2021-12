Perú.- En un almacén de plástico del centro de Lima en Perú se origina un incendio

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



En un almacén de plástico se ha originado este jueves un incendio ubicado en Mesa Redonda, en el centro de Lima en Perú, hasta el momento no se ha registrado ningún herido.



Las 19 unidades de bomberos que se han desplazado hasta el lugar "han conseguido controlar el incendio", ha indicado el ministro del Interior, Avelino Guillén.



A su juicio "el incendio está confinado, no se ha expandido gracias al uso de dos escaleras telescópicas", según recoge la agencia de noticias peruana Andina.



El ministro ha solicitado a los comerciantes de Mesa Redonda que "no guarden sus productos de manera clandestina y menos en un espacio hecho de material inflamable" porque "no se puede repetir la tragedia que ocurrió hace 20 años atrás" en el mismo lugar que dejó más de 400 fallecidos.