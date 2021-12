Los ingresos de Huawei caen el 29 % ante los "enormes desafíos" de 2021

EFE/EPA/ALI HAIDER/Archivo

Shanghái (China), 31 dic (EFE).- La tecnológica china Huawei avanzó hoy una caída de en torno a un 29 % en su facturación total en un 2021 marcado por "enormes desafíos", indicó hoy en una carta el presidente rotatorio de la compañía, Guo Ping.

El directivo precisó que se espera cerrar el año con unos ingresos de 634.000 millones de yuanes (99.470 millones de dólares, 87.840 millones de euros), en contraste con los 891.368 millones de yuanes (139.847 millones de dólares, 123.492 millones de euros) de 2020.

Esto, según cálculos efectuados por Efe en base a los datos ofrecidos anteriormente por Huawei, arrojaría una facturación de 178.200 millones de yuanes (27.957 millones de dólares, 24.688 millones de euros) durante el último trimestre de 2021, un 19 % menos que en el mismo período del año pasado.

Pese a los datos negativos, esto supondría aminorar el ritmo de descenso de los ingresos, ya que en el acumulado de los nueve primeros meses de este año la cifra había caído un 32,1 %.

La tecnológica, que no cotiza en bolsa, no ha ofrecido datos de beneficios en lo que va de año.

En su misiva, Guo asegura que 2022 "llegará junto con una serie de desafíos", entre los que menciona "un entorno externo turbulento, la politización de las tecnologías de la información y la comunicación y un creciente movimiento contra la globalización".

"Debemos ceñirnos a nuestra estrategia y responder racionalmente a las fuerzas externas fuera de nuestro control. Los cambios externos no nos harán cambiar nuestros ideales o aspiraciones", apuntó el ejecutivo.

Las sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense, que la considera un peligro para la seguridad nacional por sus supuestos vínculos con la inteligencia china, han supuesto que Huawei pierda acceso a componentes y tecnología desarrollados en el país norteamericano.

Esto no solo ha provocado que ya no pueda utilizar el sistema operativo Android -ante lo que ha respondido desarrollando su alternativa propia, HarmonyOS-, sino que también le ha restringido la adquisición de chips avanzados.

La situación, unida a la escisión de su filial de bajo coste Honor -vendida a finales del año pasado a un consorcio liderado por una compañía estatal para "salvar su cadena industrial" del impacto de las sanciones-, supuso que Huawei cayera primero del 'top 5' de vendedores globales de teléfonos inteligentes y, posteriormente, de esa misma lista en el mercado chino, según datos de la consultora Canalys.