Los Bucks se aprovechan del tropiezo de los Nets para agitar el Este

Un imparable Joel Embiid (imagen, d), con 34 puntos y 7 rebotes, llevó a los Philadelphia 76ers a una victoria de mucho mérito en la cancha de los todopoderosos Brooklyn Nets, que son los líderes del Este.Foto de archivo. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Los Ángeles (EE.UU.), 30 dic (EFE).- Los Milwaukee Bucks sumaron este jueves su quinta victoria seguida y se aprovecharon del tropiezo de los Brooklyn Nets ante los Philadelphia 76ers para agitar la zona alta de la Conferencia Este.

Un día más, la actualidad de la NBA estuvo marcada por el aumento de casos de coronavirus en la liga, que en esta ocasión obligaron a aplazar el partido entre los Denver Nuggets y los Golden State Warriors.

NETS 102 - SIXERS 110

Un imparable Joel Embiid, con 34 puntos y 7 rebotes, llevó a los Philadelphia 76ers a una victoria de mucho mérito en la cancha de los todopoderosos Brooklyn Nets, que son los líderes del Este.

El pívot camerunés fue un dolor de cabeza constante para los Nets, que en ningún momento pudieron plantarle cara en la zona.

Los de Brooklyn apostaron en muchas partes del encuentro por dos para uno para intentar frenar a Embiid, pero Tyrese Maxey (25 puntos y 7 rebotes) y Seth Curry (17 puntos y 6 asistencias) escoltaron a la estrella de los Sixers cuando la defensa se cerraba sobre él.

Kevin Durant, en su regreso a las canchas tras salir del protocolo de coronavirus, logró 33 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias mientras que James Harden consiguió un triple-doble de 33 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias.

El encuentro no se decidió hasta el último minuto y tuvo la emoción y el morbo de las grandes citas, tanto que Durant y Embiid intercambiaron palabras y se encararon al final del partido sin que la sangre llegara al río.

MAGIC 118 - BUCKS 136

Por segunda vez en tres días, los Milwaukee Bucks se impusieron a domicilio a los Orlando Magic, esta vez con una contundente exhibición ofensiva liderada por Giannis Antetokounmpo (33 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias).

Jrue Holiday (25 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias) y Khris Middleton (22 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias) completaron el triángulo estelar de los actuales campeones de la NBA, en los que siete jugadores anotaron más de 10 puntos.

Tras algunas dudas en el tercer cuarto, los de Milwaukee cerraron el triunfo sin problemas en el último parcial y cimentaron su victoria en su dominio del rebote (50 con 14 ofensivos por 33 en total de los Magic) y su acierto en los tiros libres (33 de 36).

Por parte de los de Orlando, que siguen anclados en los últimos puestos del Este, el novato Franz Wagner fue el máximo anotador con 20 puntos.

WIZARDS 110 - CAVALIERS 93

Los Cleveland Cavaliers, todavía de luto por la grave lesión de Ricky Rubio que le hará perderse el resto de la temporada, cayeron por segundo partido consecutivo con una derrota ante los Washington Wizards.

Bradley Beal (29 puntos, 10 asistencias, 6 rebotes) y Kyle Kuzma (25 puntos y 10 rebotes) lideraron a los Wizards frente a unos Cavaliers diezmados por las bajas y en los que destacaron Kevin Love 24 puntos y 11 rebotes) y Evan Mobley (21 puntos y 5 rebotes).

Al margen del resultado, la gran noticia del partido la dejó el joven Jaime Echenique, que debutó con los Wizards y se convirtió así en el primer colombiano que juega en la NBA.

"Ha sido un día increíble. Estoy simplemente feliz por mí, por mi familia, por mi país y por la gente que creyó en mí", dijo en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Echenique ha firmado un contrato de diez días para ayudar a la franquicia de Washington ante las numerosas bajas por el coronavirus.

El jugador de Barranquilla disputó la pasada Summer League (liga de verano de la NBA) con los Wizards, quienes finalmente le enviaron a su equipo afiliado de la liga de desarrollo G League, los Capital City Go-Go, antes de llamarle hoy mismo para debutar en la NBA.

CONFERENCIA ESTE

1.- Brooklyn Nets (23-10).

2.- Chicago Bulls (22-10).

3.- Milwaukee Bucks (24-13).

4.- Miami Heat (22-13).

5.- Cleveland Cavaliers (20-15).

6.- Philadelphia 76ers (19-16).

7.- Charlotte Hornets (19-17).

8.- Washington Wizards (18-17).

9.- New York Knicks (17-18).

10.- Boston Celtics (16-19).

11.- Toronto Raptors (14-17).

12.- Atlanta Hawks (15-19).

13.- Indiana Pacers (14-21).

14.- Orlando Magic (7-28).

15.- Detroit Pistons (5-28).

CONFERENCIA OESTE

1.- Golden State Warriors (27-7).

2.- Phoenix Suns (27-7).

3.- Utah Jazz (25-9).

4.- Memphis Grizzlies (22-14).

5.- Denver Nuggets (17-16).

6.- Los Angeles Clippers (18-17).

7.- Los Angeles Lakers (17-19).

8.- Dallas Mavericks (16-18).

9.- Minnesota Timberwolves (16-18).

10.- San Antonio Spurs (14-19).

11.- Sacramento Kings (15-21).

12.- Portland Trail Blazers (13-21).

13.- New Orleans Pelicans (13-22).

14.- Oklahoma City Thunder (12-22).

15.- Houston Rockets (10-25).