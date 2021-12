Las 5 fotos de Jessica Cediel que arrasan en su cuenta de Instagram

Jessica Cediel (@jessicacedielnet) publicó en las redes en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 538.120 de interacciones entre sus fans.

Don’t be average, be savage 😌💋🌸🎼





En estos días mucha gente me ha preguntado por DM que porqué estoy soltera ! Que si tan linda y tan exitosa … pero sola? Que qué tendrá ? Será ella? Bueno… hoy me nació contestarles este tema familia.🌸🥰 Es simple y sencillo: decido estar soltera por ahora porque me estoy guardando para mi futura pareja. Ese hombre que Dios tiene destinado para mi😍 Obviamente hay ofertas, gente linda, pretendientes. Pero prefiero estar quieta y esperar. Y no es del todo fácil… hay días de días; hay días en los que estoy tranquila, otros en donde humanamente extraño demasiado a esa pareja. 😒 Pero al final entiendo que el plan de Dios es perfecto. Y me apego a ÉL y a su voluntad. 😇🙌 Mientras tanto sigo preparándome, sanándome y disfrutando de todas las bondades de esta etapa de mi vida. Luchando por mis sueños y por mi familia y por ser TODOS los días la MEJOR versión de mi misma. Tanto personalmente, como espiritualmente y físicamente. El plan de DIOS ES PERFECTO! Y de eso no tengo la menor duda! Se que MUCHAS mujeres por aquí también se sienten igual e identificadas! 💞 Un beso. Los amo! Y espero que la duda haya sido despejada! 😌💖





Descansa en paz MAESTRO! 🤍 Nos dejas tantas experiencias y tantos recuerdos a través de tus canciones🎼 Gracias por todo lo que nos regalaste con tu inmenso talento! Quién no se enamoró con algunos de tus temas, quien no paso una tusa con varias de tus canciones! 💔❤️ Nuestro CHENTE… Te quedarás en nuestros corazones para siempre! 🤍🥺🙏🏻🎼 Buen viaje! 🕊 @_vicentefdez Un abrazo fuerte para toda la familia🙏🏻





I AM … ❤️🎬🤩





Doll face ☺️ Cual prefieren? 1 o 2 ? 🎄❤️

Jessica Eliana Cediel Silva nació en Bogtá, Colombia el 4 de abril de 1982. Es una periodista, modelo y presentadora de televisión colombiana, reconocida por haber presentado los programas Muy buenos días, Estilo RCN y Nuestra semana, nuestra tele, de RCN Televisión.

Desde 2014 hasta el 22 de noviembre de 2016 fue parte del panel de presentadores de Univision, el 22 de noviembre de 2016 regresó nuevamente al país para presentar Yo me llamo de Caracol Televisión.

Estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de La Sabana. En 2002, antes de terminar sus estudios, participó en el concurso Señorita Bogotá, que elige la representante de la capital colombiana al Reinado Nacional de la Belleza, donde Jessica quedó como virreina de la capital.

Su carrera en los medios comenzó como modelo publicitaria para comerciales de televisión y revistas. Su primera aparición como presentadora de televisión fue en el programa Bravissimo de Citytv, en la sección Bogotaneando.