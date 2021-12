La industria manufacturera china mantiene su expansión en diciembre

En la imagen un registro de archivo de una empleada en una línea de montaje de libros electrónicos en una fábrica en Pekín (China). EFE/Adrian Bradshaw

Pekín, 31 dic (EFE).- La industria manufacturera de China continuó la expansión que comenzó en noviembre, según la última actualización del indicador de referencia del sector, el índice gerente de compras (PMI), publicada hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

El PMI se situó en diciembre en los 50,3 puntos, cifra que supone un aumento de 0,2 puntos porcentuales con respecto al dato registrado en noviembre, mes en el que la manufactura volvió a registrar expansión tras dos meses de contracción.

En este indicador, publicado cada mes por las autoridades estadísticas chinas, un registro por encima del umbral de los 50 puntos supone crecimiento en la industria y por debajo, contracción.

Los 50,3 puntos registrados superaron las expectativas de los analistas, que predecían que el dato caería levemente con respecto a noviembre hasta los 50 puntos.

El dato, además, representa un máximo desde el alcanzado el pasado julio, cuando se situó en 50,4 puntos.

Sin embargo, entre los cinco subíndices que componen el PMI manufacturero, solo el de producción superó el umbral de los 50 puntos, mientras que los de nuevos pedidos, empleo, provisiones de materias primas y tiempo de entrega para proveedores se mantuvieron en la zona de contracción.

BAJAN LOS PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS

El descenso del precio de algunas materias primas y la reducción consiguiente de costes de producción fue uno de los factores decisivos de la expansión de la manufactura, apuntó Zhao Qinghe, estadístico de la ONE .

El índice de precios de compra de materias primas se situó en 48,1 puntos, cifra que supone un descenso de 4,8 puntos con respecto al de noviembre, señaló Zhao, que también citó la "aplicación de políticas económicas estabilizadoras" como factores que han ayudado a estabilizar los precios y a asegurar el suministro de ciertas materias primas.

Asimismo, los bajos precios de los insumos auparon a los índices de volumen de adquisición (50,8) y de inventario de materias primas (49,2), que alcanzaron máximos de los meses recientes, según Zhao.

DESACELERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

El índice de producción se situó en 51,4, dato que supone una caída de 0,6 puntos con respecto al de noviembre, pero sigue denotando una expansión, que fue pronunciada en la industria siderúrgica y farmacéutica, aseguró Zhao, que advirtió de que la producción se contrajo en las industrias textil y petrolera.

El índice de nuevos pedidos fue de 49,7, superior en 0,3 puntos al registrado en noviembre, dato que representa un aumento de la demanda, la cual se ha notado especialmente en los "sectores farmacéuticos, automotriz y de telecomunicaciones", aseguró Zhao, que hizo hincapié sin embargo del "débil impulso" y la falta de vitalidad de otras industrias como la textil o la maderera.

Sin embargo, los nuevos pedidos desde el extranjero cayeron 0,4 puntos con respecto a noviembre hasta los 48, síntoma del debilitamiento de la demanda global causado en parte por el aumento de contagios de covid-19 en el mundo.

CRECE EL SECTOR NO MANUFACTURERO PESE A REBROTES

La ONE también hizo hoy público el dato del PMI no manufacturero, que ascendió a 52,7, un aumento de 0,4 puntos con respecto al mes anterior.

El crecimiento fue mayor, de 0,9 puntos hasta los 52, en los sectores de la restauración, del transporte aéreo, de la cultura y del entretenimiento, que se vieron más afectados por los rebrotes de covid en noviembre según Zhao.

En la actualidad, los contagios de covid en China se hallan bajo control a excepción de en la ciudad central de Xian, importante polo industrial y tecnológico y que se halla confinada desde la semana pasada.

De momento, China ha logrado mantener a raya a la contagiosa variante ómicron, según las autoridades sanitarias.

Cabe destacar la caída de 2,8 puntos hasta los 56,3 del índice del sector de la construcción debida, según Zhao, a "las olas de frío" sufridas por el país asiático este mes y la cercanía de las fiestas de año nuevo, tanto solar como lunar, en la que muchos proyectos de construcción suelen funcionar a medio gas.

A expensas de los datos del último trimestre, China ha experimentado en 2021 una tendencia a la ralentización en lo que al crecimiento económico se refiere: tras los avances de los dos primeros cuartos (+18,3 % y +7,9 %) gracias al efecto de base, en el tercero el ritmo frenó a un 4,9 %.