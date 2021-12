La Bolsa argentina cierra un 2021 en recuperación pese a la volatilidad

Imagen de archivo de un hombre camina frente a un tablero que muestras los valores de cambio de diferentes monedas del mundo, encabezadas por el dólar, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 30 dic (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones líderes de la Bolsa de Buenos Aires cerró 2021 con rendimientos positivos que lograron ganarle a la elevada inflación en Argentina, pese a los fuertes vaivenes registrados durante el año en el humor de los inversores.

El indicador acumuló en el año un alza del 63 %, superando con creces las ganancias medidas en moneda local logradas el año pasado, del 22,9 %, y permitiendo un rendimiento promedio superior al índice de inflación, que cerrará el año con un incremento acumulado cercano al 50 %.

Incluso midiendo el rendimiento del panel líder en dólares estadounidenses, tras tres años consecutivos en retroceso el S&P Merval logró en 2021 un alza acumulada del 15,3 %, mejorando notablemente su desempeño respecto de la caída medida en moneda estadounidense del 35 % registrada en 2020.

El desempeño bursátil se vio alentado por la recuperación de la economía argentina tras tres años de severa recesión que habían dejado muy alicaídos los precios de los activos argentinos.

No obstante, el comportamiento del parqué argentino estuvo a lo largo de año a merced del cambiante humor inversor, afectado por las noticias de un mundo que no logra dejar atrás la pandemia y sus efectos sobre la economía global y, en el plano doméstico, condicionado por los serios desequilibrios macroeconómicos que persisten en Argentina y las tensiones políticas en un 2021 que estuvo marcado por el revés del oficialismo en las elecciones legislativas de noviembre último.

Con todo, el Merval logró alcanzar este año un nuevo máximo histórico, el pasado 8 de noviembre, cuando el índice tocó los 96.044,88 puntos.

ACCIONES DESTACADAS

"Luego de que la economía argentina registrara un rebote tras la crisis ocasionada por la pandemia de coronavirus en 2020, algunas compañías han logrado recuperarse más que otras, en algunos casos, llegando a duplicar su valor en moneda local en cuestión de meses", destacó la firma IOL Invertironline en un informe.

Entre las acciones argentinas líderes que más se revalorizaron este año están las del conglomerado siderúrgico Ternium, cuyos títulos acumularon en 2021 un alza de casi el 170 %.

También lograron importantes incrementos de valor los papeles del grupo Sociedad Comercial del Plata, la fabricante y distribuidora de productos eléctricos Mirgor y la operadora de gasoductos Transportadora Gas del Norte.

RENTA FIJA, MIRANDO AL FMI

El índice de bonos IAMC, indicador que refleja el desempeño del mercado argentino de renta fija, logró en el año un alza acumulada del 29,4 %, aunque, si se calcula el rendimiento medido en dólares, el índice cayó en el año un 8,3 %.

Al observar el comportamiento de los distintos títulos públicos de Argentina se observa que, en rasgos generales, los bonos nominados en moneda local tuvieron fuertes alzas, mientras que el rendimiento de los papeles en moneda estadounidense fue incluso negativo, si se calcula en dólares.

Según apuntó la firma Portfolio Personal Inversiones, "la falta de buenas noticias positivas en el plano local" ocasionó que los bonos argentinos cotizaran por debajo de títulos de otros países emergentes durante buena parte del año.

La firma apuntó en un informe que esta dinámica "no sorprende" en la medida en que Argentina permanece fuera de los mercados internacionales, con un índice de riesgo país que promedió los 1.578 puntos básicos en el año.

Los inversores en renta fija prestan particular atención a las negociaciones que desde 2020 mantiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar millonarios vencimientos entre 2022 y 2024 y que comenzarán a operar desde marzo próximo, sin que el país esté en condiciones de afrontarlos.

"El éxito de esta negociación será importante para el desenvolvimiento de la economía argentina en 2022 y, por consiguiente, también para el mercado de capitales. Del acuerdo y sus condiciones dependerá el rumbo de las principales variables que miran las empresas y los inversores en Argentina: el tipo de cambio y la tasa de interés", sostuvo la Bolsa de Comercio de Rosario en un informe.