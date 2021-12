Jan Ullrich dice que ha "escapado una vez más de la muerte"

Jan Ullrich, en una fotografía de archivo. EFE/ENNIO LEANZA

Berlín, 31 dic (EFE).- El exciclista alemán Jan Ullrich dijo, en declaraciones al diario "Bild", que ha "escapado una vez más de la muerte" tras haber estado internado en un hospital en México con trombosis y una intoxicación de la sangre.

"Tuve trombosis y una intoxicación grave en la sangre. He escapado otra vez a la muerte", dijo Ullrich quien en el pasado tuvo problemas de drogas y alcohol.

No obstante, el ciclista dijo que esas viejas dificultades no tuvieron que ver con estos últimos problemas.

"Para salir al paso de los rumores: al comienzo del tratamiento me sometí a un test de drogas y naturalmente resultó negativo", dijo.

Ullrich dijo que el primero en visitarlo y apoyarlo fue su amigo y antiguo rival Lance Amstrong.

Ullrich ganó el Tour de Francia en 1997 y en 2000 conquistó un oro olímpico.

Seis años después fue excluido del Tour por graves sospechas de dopaje y en 2007 terminó su carrera.

Las acusaciones de dopaje hicieron que Ullrich cayera en desgracia con el público y con la prensa alemana.