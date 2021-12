Haz de la cocina una tarea divertida y entretenida

29-12-2021 Leatrice Joy, Owen Moore, on-set of the Silent Film ''The Silent Partner'', 1923 POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



MADRID, 31 (CHANCE)



Durante estas fechas, son muchos los minutos que pasamos en la cocina y cómo no, con nuestros familiares. Y es que no solo son fechas de salir por las calles a disfrutar de los seres queridos, sino que también podemos entretenernos en las cocinas de nuestros hogares cocinando los mejores platos, creando postres, galletas navideñas... de todo y es que no hay nada como aprovechar al máximo las vacaciones de Navidad para hacer planes culinarios.



Para elaborar el mejor plato o nuestro postre más sorprendente debemos tener las herramientas más potentes y sobre todo, las necesarias para cada paso en la cocina. Además de contar con la presencia de nuestro ser querido que sepa de cocina y quiera disfrutar de una tarde inolvidable haciendo lo que más le gusta.



Para ello, os presentamos el nuevo sistema 'Braun Miniprimer', la gama de accesorios más completa del mundo para una versatilidad ilimitada, con el mejor rendimiento que te permite hacer todo lo que siempre has soñado en la cocina: mezcla, pica, corta, ralla, amasa, bate, muele... todo esto y ¡mucho más!



Una batidora de una mano y una increíble gama de accesorios innovadores que te ayudan a crear platos increíbles. Gracias a su función EasyClick +, el sistema Minipimer te permite cambiar los accesorios rápida y fácilmente. Con esta tecnología, la batidora de mano más versátil del mercado combina numerosos electrodomésticos de cocina en una solución innovadora: el sistema Minipimer de Braun.



La Minipimer 9 más potente y de mejor rendimiento de Braun ahora cuenta con la tecnología Active PowerDrive gracias a su motor de alto rendimiento de 1200 vatios que da como resultado un rendimiento hasta un 60% más rápido y la tecnología ActiveBlade, que se mueve hacia arriba y hacia abajo para convertir fácilmente los ingredientes más duros en las más deliciosas creaciones. Equipada con una amplia gama de características nuevas y de vanguardia como la tecnología imode, que te permite crear resultados aún más precisos con solo presionar un botón.



Cuando se trata de versatilidad y la gran cantidad de accesorios, el nuevo sistema Minipimer es el último sistema de preparación de alimentos todo en uno para todos tus diferentes proyectos culinarios. Como una batidora de vaso para batidos, bebidas y hielo picado, una picadora de 350 ml para picar pequeñas cantidades de hierbas, queso o nueces, una varilla para postres esponjosos y un accesorio para puré / machacador para obtener resultados suaves como la seda, así como un molinillo de café y especias de acero inoxidable.



Esta herramienta presenta aún más accesorios del sistema Minipimer. Como el nuevo procesador de alimentos XL: este accesorio de múltiples talentos corta, corta en rodajas (finas y gruesas), ralla (fina y gruesa), amasa y corta en juliana y patatas fritas. Ahora con un bol de 3,2 l (capacidad de trabajo de 2,0 l), que puede producir 2 veces más masa (500 g), así como un nuevo gancho para amasar para obtener mejores resultados.



También hay un nuevo e inteligente accesorio para cortar en cubitos, que te permite cortar tus frutas y verduras frescas favoritas en pequeños cuadrados perfectos de 9 mm en solo segundos. Y luego está el nuevo accesorio picador de 500 ml, con un nuevo diseño y un rendimiento un 20% más rápido. Se trata sin duda de una herramienta equipada para todas las funciones que necesitas en tu cocina y que te facilitará el trabajo, además de hacer las tareas culinarias divertidas.