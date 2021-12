Giménez, Lodi y Correa regresan al once contra el Rayo

El delantero uruguayo del Atlético de Madrid Luis Suárez durante el entrenamiento del equipo celebrado en la Ciudad Deportiva Wanda en Majadahonda, Madrid, este viernes. EFE/ Atleticodemadrid.com

Majadahonda (Madrid), 31 dic (EFE).- Nelson Vivas y Hernán Bonvincini, los ayudantes de Diego Simeone, ya trazaron este viernes sobre el terreno de juego la idea del técnico argentino para el once titular de este domingo contra el Rayo Vallecano, con el regreso de José María Giménez al centro de la defensa, con Renan Lodi como lateral izquierdo y con Luis Suárez y Ángel Correa como delanteros, a falta de Joao Félix y Antoine Griezmann.

El portero Jan Oblak, el lateral derecho Kieran Trippier, el central Mario Hermoso, los extremos Yannick Carrasco y Thomas Lemar y los centrocampistas Geoffrey Kondogbia y Rodrigo de Paul completan la probable alineación del Atlético, dentro de un 4-4-2, para el duelo dominical en el estadio Wanda Metropolitano, marcado por la incidencia del Covid-19 en su plantilla.

Ni Joao Félix ni Griezmann, que también está lesionado muscularmente, estarán disponibles para el partido de este domingo, al igual que Koke Resurrección -cuyo puesto en el centro del campo será suplido por Kondogbia, según las pruebas- y Héctor Herrera, debido a sus positivos en Covid-19 detectados este jueves. También dio tal resultado Simeone. Los cinco están aislados en sus respectivos domicilios, como marca el protocolo sanitario.

Son cuatro bajas para el encuentro contra el Rayo Vallecano, a las que se suman dos más por lesión (Marcos Llorente y Stefan Savic, que se perderán su segundo y quinto partido seguido, respectivamente, por sendas dolencias musculares), además de la duda de Sime Vrsaljko, que ya se entrena con el grupo tras su intervención de la fractura en el arco cigomático derecho, en la cara. Son seis ausencias seguras más una posible.

Es una merma evidente para la configuración del once por parte del cuerpo técnico del equipo rojiblanco, encabezado este viernes sobre el césped por Nelson Vivas y Hernán Bonvicini, por la ausencia sobre el terreno de Simeone -en su domicilio en cuarentena-. Ya ultimaron su alineación, a falta de un entrenamiento más, con la principal novedad del regreso de José María Giménez, después de cinco encuentros fuera por una contractura.

Entre los problemas defensivos que sufre el equipo, con ocho goles en contra en sus últimas cuatro jornadas de LaLiga Santander, todas con derrota, la vuelta del '2' uruguayo alivia la escasez que había padecido el Atlético en sus últimos partidos, con Kondogbia como solución de urgencia. Giménez vuelve directo al once, mientras que el centrocampista francés retomará su posición natural para suplir la baja por Covid-19 de Koke.

Al lado de Giménez jugará Mario Hermoso, con la salida de la alineación de Felipe Monteiro, al que la vuelta del central uruguayo relegará al banquillo, porque el cuerpo técnico del Atlético apostará aparentemente este domingo por el 4-4-2.

Los laterales serán para Kieran Trippier -mientras surge la posibilidad de una salida en este mercado de invierno- y Renan Lodi, que retomará a una titularidad que le ha sido esquiva habitualmente desde hace un año.

En el medio campo, sin el indiscutible Koke, Kondogbia y Rodrigo de Paul serán los medios centros, con Thomas Lemar y Yannick Carrasco por las bandas izquierda y derecha, respectivamente, aunque siempre sujetos a variaciones a lo largo del encuentro, mientras que la delantera será para Luis Suárez y Ángel Correa, una vez que ni Griezmann ni Joao Félix están aptos para el duelo. Matheus Cunha empezará de nuevo como suplente. EFE

id/jag