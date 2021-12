Fútbol/Segunda.- (Crónica) El Eibar cierra el 2021 en un ascenso directo del que se descuelga la Ponferradina

31-12-2021 Edu Expósito celebra el 3-2 en el Eibar-Real Sociedad B. La SD Eibar cerró el año 2021 en puestos de ascenso directo a LaLiga Santander tras imponerse con mucho sufrimiento a la Real Sociedad B por 3-2 en Ipurua, mientras que la Ponferradina se descolgó de esta pelea tras caer 2-0 en Oviedo, en partidos correspondientes a la vigesimosegunda jornada de LaLiga SmartBank 2021-2022. PAÍS VASCO ESPAÑA EUROPA DEPORTES GUIPÚZCOA PRENSA LALIGA



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



La SD Eibar cerró el año 2021 en puestos de ascenso directo a LaLiga Santander tras imponerse con mucho sufrimiento a la Real Sociedad B por 3-2 en Ipurua, mientras que la Ponferradina se descolgó de esta pelea tras caer 2-0 en Oviedo, en partidos correspondientes a la vigesimosegunda jornada de LaLiga SmartBank 2021-2022.



El conjunto 'armero' se queda a tres puntos del líder Almería, con dos partidos más, y con cuatro de ventaja sobre el Tenerife, que aún debe jugar esta jornada, después de sacar adelante un derbi que parecía tener controlado tras los primeros 45 minutos y que se le complicó en el segundo tiempo.



Gustavo Blanco adelantó al Eibar a los dos minutos y un gol en propia meta de Jeremy Blasco puso un 2-0 a favor de los locales que parecía casi definitivo ante un rival que llevaba cinco derrotas seguidas. Pero los de Xabi Alonso reaccionaron tras el descanso y los tantos de Magunazelaia y Blasco igualaron. Cuando el 'Sanse' saboreaba un punto, Edu Expósito dejó los tres en Ipura en el arreón final.



Por su parte, la Ponferradina no se pudo situar tercero de forma provisional tras perder por 2-0 en su visita al Carlos Tartiere donde cayó por 2-0 en un choque donde jugó con diez desde el minuto 16 por expulsión de Espiau. Aún así, el conjunto de Jon Pérez Bolo, que también perdió por roja a Naranjo cuando aún no había salido al campo, aguantó hasta el 62 cuando encajó el primer tanto de Borja Sánchez. Copete sería el tercer expulsado visitante tras dirigirse al árbitro tras un penalti cometido por él mismo y que transformó Pombo para dejar al equipo asturiano sexto.



Además, este último día del 2021 también dejó el empate a dos goles en El Plantío entre el Burgos y el Amorebieta, ambos recién ascendidos. Guillermo y Valcarce pusieron el 2-0 en el minuto 21, pero el conjunto vasco replicó con un doblete de Obieta.