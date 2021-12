Fútbol/Primera.- (Crónica) El Espanyol frena la racha del Valencia en Mestalla y se estrena a domicilio

31-12-2021 Los jugadores del Espanyol celebran el 1-2 de Javi Puado en Mestalla COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA DEPORTES VALENCIA PRENSA LALIGA



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El Espanyol cerró el año 2021 con una sonrisa al estrenar este viernes su casillero de victorias a domicilio tras imponerse por 1-2 en Mestalla a un Valencia que fue castigado en los minutos finales a raíz de la expulsión de Hugo Duro, en partido correspondiente a la decimonovena jornada de LaLiga Santander 2021-2022.



El conjunto catalán aún no sabía lo que era ganar lejos de su fortín del RCDE Stadium y sólo había sido capaz de sumar tres de los 27 puntos posibles. Además, no ganaba en el feudo valencianista desde 2007 y visitaba a un equipo local fuerte ante su afición y que llevaba sin perder desde el pasado 27 de octubre.



Y todo parecía que estaba destinado a que los de Vicente Moreno se marchasen de vacío de la capital del Turia porque en el minuto 82 perdían por 1-0, pero a partir de ahí el partido cambió con el penalti y la expulsión de Hugo Duro. El Espanyol empató y luego fue capaz de remontar para llevarse un triunfo que le deja con unos óptimos 26 puntos y que priva a los de José Bordalás de cerrar el 2021 provisionalmente en 'puestos Champions'.



El Valencia empañó un sólido partido en el cuarto de hora final. Apretó y fue ambicioso desde el inicio, pero únicamente encontró como premio un cabezazo de Hugo Duro en los primeros minutos que se estrelló en el palo. Pese a seguir dominando, poco a poco fue perdiendo algo de intensidad y eso permitió sobrevivir algo mejor a su rival, aunque este no amenazó demasiado a Cillessen en el primer tiempo.



Sí lo hizo nada más sacar de centro en la reanudación, pero el goleador Raúl de Tomás no acertó con su remate con el portero 'che' ya sobrepasado tras un buen centro de Loren. Sin embargo, ese aviso fue respondido en forma de gol por los de Bordalás, que se adelantaron con un gran cabezazo de Alderete poco después.



El Valencia no dio un paso atrás y continuó queriendo llevar el mando del duelo, pero los cambios de Vicente Moreno fueron surtiendo efecto y el cansancio le fue pasando factura a los locales, que quedaron cada vez más entregados al contragolpe. El Espanyol le fue encerrando y Puado rozó el empate con un disparo fuera del área que se fue rozando el palo.



El tramo final fue demoledor para los valencianistas. Hugo Duro vio dos amarillas en pocos minutos, la segunda por cometer penalti sobre el joven Carreras, que provocó el 1-1 de De Tomás. Sin casi tiempo para reorganizarse, un gran centro de Carreras, lo cabeceó a la red Puado para voltear el marcador. Como en anteriores ocasiones, el Valencia apretó en busca de empatar en los minutos de alargue, pero el remate de Iranzo se fue a la madera y el posterior de Cheryshev lo sacó bajo palos el autor del 1-2.