Fuerte alza pandémica en Panamá, que piden a no vacunados inmunizarse

Fotografía de archivo de personal médico mientras coloca la tercera dosis con la vacuna Pfizer en el centro de salud de El Chorrillo en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 30 dic (EFE).- Panamá experimenta una fuerte alza en las cifras de nuevos casos de la covid-19 tras la llegada de ómicron, que tiene transmisión comunitaria, y las autoridades piden a los no vacunados acudir voluntariamente a inmunizarse contra la enfermedad.

En un salto ya previsto por las autoridades sanitarias, este jueves se reportaron 2.664 nuevos casos de la covid-19 -el doble de ayer- detectados con la aplicación de 25.679 pruebas que arrojaron una positividad del 10,3 %, unos números que no se veían desde la tercera ola registrada entre finales de 2020 e inicios de este año.

Sin embargo, la cifra diaria de fallecidos continúa baja, dos en las últimas horas, así como la de los pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos (UCI), 23, y en sala general 145.

Se han multiplicado los pacientes aislados en sus casas, que llegaron a 10.726, mientras que otros 170 están en hoteles, de acuerdo con el informe diario del Ministerio de Salud (Minsa).

Con el reporte de este jueves Panamá acumula 493.707 contagios confirmados de la covid-19 y 7.427 fallecidos en más de 21 meses de pandemia.

La ómicron "parece ser menos grave causando hospitalización", por lo que más allá de centrar la atención en el número de casos, hay que hacerlo en la capacidad hospitalaria y trabajar para mantener la mortalidad en los niveles más bajos posibles, dijo a Efe el titular de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), el doctor Eduardo Ortega-Barría.

Panamá, un país de 4,28 millones de habitantes, reportó el 20 de diciembre su primer caso de la variante ómicron y este jueves sumaban al menos 46 nuevos contagios confirmados y sin reporte de ninguna defunción.

La ómicron llegó cuando Panamá ya experimentaba una aceleración de la pandemia tras un período de control del coronavirus, atribuido la vacunación y las medidas de bioseguridad como el uso sistemático del cubrebocas, lo que también ayudará a enfrentar a la ómicron, dijo Ortega.

"Vamos a tener un período crítico durante las primeras semanas (del 2022) debido a ómicron pero sé que lo vamos a manejar adecuadamente", afirmó Ortega, quien además es asesor del Consorcio de Investigación de Vacunas, un ente clave en la selección de las vacunas anticovid que usa el país: Pfizer y AstraZeneca.

UN LLAMADO A LOS NO VACUNADOS

En Panamá el 81,4 % de las personas de 12 años o más cuentan con el esquema completo (dos dosis) anticovid y 90,4 % con una dosis. Pero en relación al total de la población, entre el 65 % y 67 % está inmunizada, faltando alrededor del 35 %, dijo este jueves el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

El ministro pidió a los no vacunados "que acuda de forma voluntaria a aplicarse las dosis contra la covid-19, por el bienestar de toda la sociedad panameña".

A pesar de que "el Minsa puede declarar la vacunación obligatoria (...) el Gobierno Nacional seguirá haciendo el llamado" a la población que no se ha vacunado lo haga voluntariamente, dijo Sucre.

"Un concepto importante es el tema de que" ómicron causa "una simple gripe. Bueno, es una simple gripe si estás vacunado, si tienes el refuerzo lo vas a poder manejar de manera más eficiente. Pero no es una simple gripe para las personas que no están vacunadas" aún, afirmó Ortega.

Ante la llegada de ómicron, las autoridades redujeron de 6 a 3 meses el plazo para administrar, tras la segunda dosis, el refuerzo vacunal a los mayores de 16 años, y han suspendido las fiestas públicas de fin de año para evitar las aglomeraciones.