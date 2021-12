Fórmula 1.- Carlos Sainz: "Ferrari no está en la F-1 para ser el primero de los 'mortales'"

22-12-2021 El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz durante una rueda de prensa con motivo del Karting Navideño organizado por Estrella Galicia 0,0.. El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz tiene claro que Ferrari "no está en la F-1 para ser el primero de los 'mortales'" del Mundial y también que está "preparado para pelear por cualquier cosa", insistiendo en que su ambición y la de la escudería italiana "es mucho más grande y es ser campeones del mundo juntos algún día". ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES ESTRELLA GALICIA 0,0



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz tiene claro que Ferrari "no está en la F-1 para ser el primero de los 'mortales'" del Mundial y también que está "preparado para pelear por cualquier cosa", insistiendo en que su ambición y la de la escudería italiana "es mucho más grande y es ser campeones del mundo juntos algún día".



"Para lo que teníamos este año, hacer cuatro podios, ese quinto lugar en el Mundial y terceros en el Mundial de Constructores es un buen objetivo, pero Ferrari no está aquí para ser el primero de los 'mortales', tenemos un objetivo más grande que es ganar el Mundial en el futuro", aseguró Carlos Sainz en una entrevista a Europa Press tras el Karting Navideño de Estrella Galicia 0,0.



El madrileño, que culminó una sensacional temporada con su quinto puesto en el Mundial, por detrás de Max Verstappen (Red Bull), los Mercedes de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, y Sergio Pérez (Red Bull), reconoce que "se han cumplido los objetivos y las expectativas".



"No sé si ha sido mi debut soñado en Ferrari, porque soñar soñamos muchas cosas, pero ha sido una buena temporada y un buen inicio. Ha sido un año positivo en el que hemos cumplido casi todos los objetivos, me prepara bien de cara al 2022", explicó.



"Una vez empezó la temporada y vi que el coche estaba para ser 5º-6º en el Mundial, sí, me puse como objetivo intentar ser el primero por detrás de Mercedes y Red Bull. Pero tanto Ferrari como yo tenemos unas ambiciones mucho más grandes, que es ser campeones del mundo juntos algún día, es para lo que estamos trabajando", destacó un Sainz muy satisfecho con su temporada y confiada de cara al próximo año.



Consciente de que es una de las principales bazas de la 'Scuderia' para el 2022, y en medio de su renovación, zanjó con carácter que está "preparado para lo que venga". "Me veo con fuerza para pelear por cualquier cosa. Está claro que hay un grupo de pilotos con mucho talento, muy rápidos, que creo que estamos preparados para lo que venga. Lo ideal sería que los coches del año que viene estuvieran igualados para ver quién está al nivel para luchar por el Mundial, y me encantaría estar entre ellos", expresó.



"Sí, voy a tener opciones en el Mundial, sin duda. Este año lo he demostrado, no tengo nada que temer o por lo que preocuparme. Estoy yendo muy rápido y haciendo carreras muy rápidas, llevo así varias temporadas", añadió sobre sus oportunidades por estar en la parte alta de la parrilla con coches más igualados.



Por otro lado, Carlos Sainz hace repaso de esta temporada inolvidable para el español. "Mi mejor momento ha sido el final de temporada en Abu Dabi, con ese podio y el quinto puesto en el Mundial. El peor fue esa racha de golpes que tuve en los entrenamientos libres, que por suerte fueron libres y no en clasificación, pero que me costaron un poco de confianza", confesó.



Finalmente, aprovechando la tradicional cita que prepara uno de sus patrocinadores, el madrileño recordó su época en el karting como la "mejor escuela" para un piloto. "Yo estuve compitiendo en kart desde los 10 hasta los 15 años, gracias a eso creé una base que permitió que Red Bull se fijara en mí. Para cualquier chaval, si quiere llegar a ser piloto de cualquier categoría en el futuro, ese futuro pasa por el karting", concluyó.