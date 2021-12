Estas son las 5 fotos de ﾌﾑ山ﾘ 爪乇́刀り乇乙 🦂 de las que nadie deja de hablar en Instagram

フム山リ 爪乇́刀り乇乙 🦂 (@jawymendez_oficial) causó furor en las redes con las publicaciones que realizó hace unas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 209.456 de interacciones entre sus seguidores.

Los posts más relevantes son:





🦂❤️‍🔥 BROTHERHOOD ❤️‍🔥🦂 De nada sirve planear, vivimos como nos da la gana y nos tenemos siempre ⚡️🌪🏆





Lo que te hace feliz no es cuánto tienes o que cosas tienes, tampoco tus actos ni donde vives, ni si quiera quienes te rodean! Lo que te hace Feliz es Tu Actitud frente a todo eso. Se puede tener mucho y no tener nada y ser muy Feliz! Yo he tenido nada y aveces mucho pero siempre he encontrado ese lugar donde me considero el MÁS FELIZ… Disfruta de los pequeños y simples detalles de la vida, valóralos que no sabes cuándo se acaba ⚡️🦂





Ya estamos en la calle con un perreito Deli asesorado guiado y apadrinado en LOS DUEÑOS DE LA NUEVA 🇵🇷 por @jowellgram y @welldonemusica Ah gozaaaar Loooo RICO! 🔥Gracias por elegirme Jowell 🙏🏽 seguimos avanzando con pasos firmes… 🇲🇽 en la casa pa!





Mami métele con candela! Yo ya no volteo pa atrás si no es pa una buena foto! ❤️‍🔥🚀🦂🌪⚡️🙏🏽





@fashionnova @novamen me tiene listos los outfits pa una posada de locos! Que levante la mano quien quiera vivir una posada de locos!l…

Luis Alejandro Méndez González, mejor conocido como "Jawy", nació el 7 de octubre de 1988 en la Ciudad de México. El también licenciado en Administración de Empresas se dio a conocer en el show de telerealidad Acapulco Shore, parte de la franquicia MTV. Jawy formó parte del programa desde la emisión de la primera temporada en 2014.

En 2016, Jawy comenzó su trayectoria musical y estrenó el sencillo promocional «Ponte pa mi». A este estreno le siguieron el lanzamiewnto de otras canciones, como «Llévame a volar», «Fantasmas», entre otras. Posteriormente, en 2019, Jawy lanzó otrios temas sumamente exitosos, como «No le digas» y «Lo que soy».