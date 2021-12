El uruguayo Nández, del Cagliari, da positivo en coronavirus

Nahitan Nandez, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Fabio Murru

Roma, 31 dic (EFE).- El futbolista uruguayo Nahitan Nández, centrocampista del Cagliari en la primera división (Serie A) de la liga italiana, ha dado positivo en coronavirus, aunque no tiene síntomas y permanecerá aislado en su casa hasta superar la enfermedad.

Así lo ha comunicado el club de fútbol italiano, que ha recordado que Nández está regularmente vacunado y su positividad ha sido detectada al someterse a una prueba al regresar del extranjero.

"No ha entrado en contacto con otros miembros del grupo y ahora permanecerá en aislamiento en su casa", apuntó el Cagliari.

También este viernes fuentes de la Fiscalía de Uruguay confirmaron a Efe que se ha solicitado la detención del futbolista, de 26 años, luego de que fuera denunciado por violencia de género.

La denuncia por "violencia doméstica, psicológica y patrimonial" fue presentada por su expareja, aunque no pudo efectuarse porque Nández salió el jueves del país, por lo que deberá responder cuando retorne a Uruguay.

Nández es uno de los habituales titulares de la selección uruguaya en la que debutó en el año 2015. De hecho, ya defendió a la Celeste en dos Copa América y en un Mundial.