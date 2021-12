El PP sanciona con 500 euros a Álvarez de Toledo por romper la disciplina en la votación del TC

20-12-2021 La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo durante la presentación de su libro 'Políticamente indeseable' en la editorial Penguin Random House , a 20 de diciembre de 2021, en Barcelona, Catalunya (España). El anuncio de la publicación ha estado inmerso en controversia, ya que en ella, Álvarez de Toledo acusa al secretario general del PP, Teodoro García Egea, de practicar en el PP un "ejercicio de poder despótico y ultra controlador". POLITICA David Zorrakino - Europa Press



El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha sancionado con una multa de 500 euros a la exportavoz del PP Cayetana Álvarez de Toledo por no haber apoyado la elección de los candidatos que la formación pactó con el PSOE y Unidas Podemos para renovar el Tribunal Constitucional, desmarcándose así de las directrices del partido.



Así lo ha informado este viernes Álvarez de Toledo a través de un mensaje en redes sociales que ha acompañado con las fotografías de los documentos de dicha sanción. "Ayer, 30 de diciembre, a las diez y media de la noche, recibí estos documentos en los que se me exige una aportación extraordinaria a las finanzas del PP. Presentaré recurso", ha tuiteado.



El escrito ha resuelto que, "valoradas las pruebas aportadas en relación con el expediente sancionador incoado por no respetar la línea política marcada por el Grupo en la votación de la sesión plenaria del pasado 11 de noviembre de 2021", se sanciona a Álvarez de Toledo con una multa de 500 euros.



Según recoge otro documento aportado por Cayetana Álvarez de Toledo referido a dicha sanción, se revela que se trata de una infracción "tipificada como falta grave", según los Estatutos del Grupo Parlamentario Popular, al no haber respetado la línea política marcada por la dirección del PP "de obligado cumplimiento para todos los diputados".



Eso sí, esta resolución tiene posibilidad de recurso durante un plazo de siete días naturales: "De no presentarse dicho recurso en este plazo la resolución será considerada firme y deberás hacer efectiva la sanción".



Cabe recordar que el PP inició la apertura de un expediente el pasado mes de noviembre a Cayetana Álvarez de Toledo motivada por su voto en blanco en la elección de los candidatos pactados por el PP y los partidos del Gobierno. Según ella misma explicó en una entrevista a 'El Mundo' para la promoción de su último libro, "uno no puede exigir que haya una despolitización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y sin embargo participar de una impúdica, activa y pública politización del Tribunal Constitucional".



Con estos argumentos justificó la ruptura de la disciplina de voto y su negativa a apoyar la entrada en el Alto Tribunal de los candidatos de su partido, entre los que estaban Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, ambos con vinculaciones con el primer partido de la oposición.



La exportavoz ya anunció en redes sociales que presentaría un escrito de alegaciones a la apertura del expediente que ha derivado finalmente en una multa de 500 euros, aunque la 'popular' dispone de una semana para volver a presentar un nuevo recurso.