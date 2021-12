El Palacio de Gobierno paraguayo "sin riesgo de colapso" tras fuerte tormenta

Un hombre toma una foto del Palacio de Gobierno de Paraguay hoy, tras una tormenta en Asunción (Paraguay). EFE/ Nathalia Aguilar

Asunción, 30 dic (EFE).- El Palacio de Gobierno de Paraguay se encuentra "sin riesgo de colapso" tras una fuerte lluvia que azotó este jueves a la capital de ese país en la que distintos materiales de construcción, como chapas y maderas, chocaron contra la estructura del edificio.

Así lo aseguró el ministro de Obras Públicas de ese país, Arnoldo Wiens, quien agregó que se trató de una "tormenta repentina" en la que se registraron fuertes vientos.

"No hay riesgo de colapso, eso lo queremos descartar totalmente. Lo que se rebanó fue la parte del techo de protección del ala oeste-centro por encima de los pináculos y del mástil que se ubica en el centro", explicó a la prensa.

Agregó que las autoridades procederán al retiro de todos los materiales que impactaron contra el edificio de Gobierno a los efectos de "liberar la zona" para descartar "cualquier tipo de problema y trabajar en la posterior reconstrucción.

Por su parte, el ministro de la Secretaría de Emergencia, Joaquín Roa, añadió que el presidente de ese país, Mario Abdo Benítez, ordenó la verificación del espacio afectado, así como la protección de muebles y documentos dentro del edificio.

"A primera vista la estructura del Palacio no está comprometida, solamente pudimos observar en un balcón daños en el cielo raso, por lo tanto, no hay documentos ni oficinas que estén en peligro de mojarse", apuntó.

La tormenta derribó los materiales de una zona del Palacio que se encuentra en proceso de restauración luego de que se diagnosticara un peligro de derrumbe en el edificio gubernamental paraguayo.