Bolivia no identifica la variante Ómicron pese al ascenso de contagios covid

Varios ciudadanos esperan en un punto de vacunación autorizado para recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19, en La Paz, en una fotografía de archivo. EFE/Martin Alipaz

La Paz, 31 dic (EFE).- Bolivia aún no identificó la variante Ómicron de la covid-19, una de las más contagiosas, pese al ascenso de nuevos casos que ha llevado esta semana a romper los registros nacionales durante tres jornadas consecutivas en plena cuarta ola epidemiológica.

De todos los análisis realizados "no se ha podido detectar la presencia de la variante Ómicron, seguimos en su búsqueda", aseguró este viernes el ministro de Salud, Jeyso Auza, durante una rueda de prensa.

Un reciente informe de del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa), basado en la recogida de muestras de los nueve departamentos del país y luego una selección final, pudo establecer que "existe presencia e incremento que corresponden a la variante Delta" o de la India, precisó Auza.

También "en menor proporción" la circulación de las cepas MU y Lambda mientras que todavía no se ha podido establecer una relación entre el notable incremento de casos con la presencia de la variante Ómicron.

No obstante, "no podemos descartar la presencia de la variante Ómicron", "estamos en búsqueda", aseguró el ministro que pidió la colaboración de los servicios departamentales de salud en esa tarea.

En las tres jornadas anteriores, Bolivia sobrepasó el récord diario de casos positivos registrados en la tercera ola, que fue de 3.839 en junio pasado.

Algo que se superó primero el martes de esta semana cuando se alcanzaron 4.934 nuevos contagios, luego el miércoles cuando se informó de 6.149 y finalmente con los 7.980 nuevos casos de este jueves.

"Queremos llamar a la reflexión al pueblo boliviano, hoy más que nunca debemos extremar las medidas de bioseguridad, hoy más que nunca debemos acudir a los centros de vacunación", fue el pedido del ministro de Salud.

El nivel de contagios de esta escalada ha afectado principalmente al departamento de Santa Cruz, el epicentro de la pandemia desde su llegada al país en marzo del año pasado.

El proceso de vacunación ha logrado que se apliquen desde fines de enero 9,7 millones de vacunas entre primeras y segundas dosis, inoculaciones de refuerzo y dosis únicas, en distintas proporciones a una población vacunable de 10,2 millones mayores de 5 años.

Auza también explicó el resultado de un otro estudio que establece la efectividad de la administración de una tercera dosis de refuerzo bajo el criterio de "vacunación heteróloga" con la aplicación de la vacuna de AstraZeneca que incrementa entre " dos a tres veces la producción de anticuerpos".

El país acumula 19.680 fallecidos y 599.753 casos confirmados de la enfermedad y presenta 53.231 pacientes que tienen la enfermedad activa.