Anuncian los nombres de los 15 finalistas para el Salón de la Fama 2022 de la NFL

Fotografía de archivo del exjugador de Cowboys DeMarcus Ware. EFE/Larry W. Smith

Redacción deportes, 30 dic (EFE).- El Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional (Pro Football Hall of Fame) anunció este jueves a los 15 finalistas que buscarán ser inducidos en la clase 2022.

Desde 1963 la NFL reconoce a sus jugadores más destacados con la entrada al recinto ubicado en Canton, Ohio en Estados Unidos.

Entre los candidatos de este año destacan el exapoyador DeMarcus Ware, quien jugó con los Dallas Cowboys entre 2005-2013, equipo en el que fue líder de capturas con 117, y con los Denver Broncos entre 2014-16, con quienes ganó el Super Bowl 50.

Bryant Young, exliniero defensivo que jugó para los San Francisco 49ers de 1994 a 2007, con los que es el sexto con más capturas en la historia del equipo con 89.5; el exdefensivo es elegible desde 2013 y ya fue finalista el año pasado.

También aparece el exreceptor de los Indianapolis Colts, 2001-2014, Reggie Wayne, miembro del Anillo de honor de su exequipo por sus 14 temporadas con la que disputó 211 partidos en los que recibió 1.070 recepciones para 14.345 yardas y 82 anotaciones.

El exapoyador Zach Thomas, quien jugó para los Miami Dolphins entre 1996 y 2007 Miami Dolphins, y en 2008 para los Dallas Cowboys; ha intentado entrar al Salón de la Fama desde 2019 y este año podría ser definitivo para el exdefensivo quien jugó 14 años en la liga.

Y no se puede ignorar al exliniero ofensivo Tony Boselli, cinco veces Pro Bowl, considerado el mejor jugador en la historia de los Jacksonville Jaguars, con los que jugó entre 1995-2001, para luego cerrar su carrera, en 2002, con los Houston Texans.

Completan la lista de candidatos el exala defensiva Jared Allen, jugó para los Kansas City Chiefs, 2004-2007; Minnesota Vikings, 2008-2013; Chicago Bears, 2014-15; y Carolina Panthers, 2015.

El exliniero ofensivo Willie Anderson, ex de los Cincinnati Bengals entre 1996 y 2007, y ex de los Baltimore Ravens en 2008.

El exesquina de los Tampa Bay Buccaneers entre 1997 y 2012 Ronde Barber; el exprofundo LeRoy Butler, Green Bay Packers, 1990-201.

Devin Hester, exmiembro de los equipos especiales de entre 2006 y 2013 con los Chicago Bears, y que también jugó con los Atlanta Falcons y los Baltimore Ravens. El exapoyador Patrick Willis de los San Francisco 49ers, 2007-2014.

El exreceptor Torry Holt, quien perteneció a los St. Louis Rams, y a los Jacksonville Jaguars. El apoyador Sam Mills, quien jugó entre 1986 y 1994 para los New Orleans Saints, y más tarde, 1995-1997 con los Carolina Panthers.

Así como Andre Johnson exreceptor de los Houston Texans, los Indianapolis Colts y los Tennessee Titans; y Richard Seymour, exliniero defensivo de los New England Patriots y Oakland Raiders.

Los jugadores elegidos para la clase 2022 serán anunciados antes del Super Bowl LVI y serán inducidos al Salón de la Fama en el mes de agosto.