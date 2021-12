Analistas sopesarán valoración de Nubank tras su debut en bolsa

(Bloomberg) -- Los analistas del lado de las ventas están listos para iniciar la cobertura de la compañía financiera más valiosa de América Latina, Nu Holdings Ltd., la próxima semana, sopesando sus perspectivas de crecimiento con valoraciones relativamente generosas.

Los suscriptores principales Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. y Citigroup Inc. podrán emitir informes a partir del lunes, 25 días después de la oferta pública inicial de la compañía. HSBC, UBS, KeyBanc, Nau Securities y Susquehanna también se encontraban entre el equipo de ventas.

Nubank, que cuenta con Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett entre sus patrocinadores, recaudó más de US$2.500 millones en la quinta oferta pública inicial más grande de EE.UU. de 2021, superando el valor de mercado de grandes bancos brasileños como Itau Unibanco Holding SA y Banco Bradesco SA. Desde su debut en diciembre, las acciones han subido un 4,4% a US$9,40, lo que le da a la empresa una capitalización de mercado de alrededor de US$43.000 millones.

Nubank, el banco digital independiente más grande del mundo, contaba en septiembre con 48,1 millones de clientes en Brasil, México y Colombia, y le apuesta a productos financieros fáciles de usar con tarifas más bajas. En cinco años, la compañía podría alcanzar entre 100 y 150 millones de clientes y tener un valor de hasta US$300.000 millones, según Paulo Passoni, director gerente del Fondo para América Latina de SoftBank Group Corp., uno de los inversionistas pilares de la OPI.

Los bancos que sirvieron como suscriptores de OPI tienden a ser los más optimistas sobre una nueva acción. Por el contrario, los analistas de Banco BTG Pactual SA liderados por Eduardo Rosman escribieron el 16 de diciembre que una combinación de una “valoración extremadamente alta” y un mal escenario macro ha convertido a la acción en “una apuesta muy arriesgada” por lo que otorgaron una calificación neutral sobre las acciones y el precio objetivo de US$10.

Brasil, donde Nubank obtiene la mayor parte de sus ingresos, puede incluso caer en recesión este año, en tanto que el banco central podría tener que elevar las tasas para controlar la inflación.

Al mismo tiempo, Nubank es costoso en comparación con otros bancos brasileños y entidades financieras no bancarias, incluso cuando se toman en cuenta sus menores costos de adquisición de clientes, su gran base de clientes y sus crecientes ingresos promedio por usuario, dijo BTG.

A principios de este mes, Bank of America calculó que cada cliente de Nubank estaba valorado en US$900 según el precio de la OPI, en comparación con un promedio de US$300 por cliente para otros neobancos brasileños que cotizan en bolsa como Banco Inter SA y Banco Pan SA.

