AMP.- Kosovo.- Kosovo declara 'persona non grata' a un diplomático ruso de la misión de la ONU en el territorio

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



La ministra de Exteriores de Kosovo, Donika Gervalla Schwarz, ha declarado este viernes 'persona non grata' a un miembro de origen ruso de la Misión de Administración Provisional de la ONU en Kosovo (UNMINK).



"A petición del primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, hoy he decidido declarar 'persona non grata' a un miembro ruso de la UNMINK debido a sus acciones nocivas contra Kosovo", ha explicado en un mensaje difundido a través de Facebook.



Así, ha matizado que dichas acciones constituyen una "violación de la seguridad nacional de la República de Kosovo" y ha subrayado que las autoridades kosovares mantienen su "compromiso" con la lucha frente a las "influencias malignas de Rusia y sus países satélites en la región".



En este sentido, ha acusado a Moscú de "tener como objetivo socavar todos los logros de Kosovo y sus aliados", especialmente los de "Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea".



La Embajada de Rusia en Serbia ha calificado la medida de "provocativa, antirrusa y contraria a la ONU", tal y como ha indicado la legación diplomática en un comunicado.



"Consideramos esta decisión de Pristina como otra provocación antirrusa adoptada para ganarse el favor de sus mentores occidentales. Partimos de la base de que, de acuerdo con el Derecho Internacional, no conlleva consecuencias legales", ha señalado.



El pasado 22 de octubre, la presidenta kosovar, Vjosa Osmani, anunció que dos diplomáticos rusos serían expulsados y aseguró que las autoridades no dudarán en tomar medias ante posibles violaciones de la seguridad y el orden constitucional. La Embajada rusa en Serbia tildó también la decisión de Kosovo de "provocación" para la diplomacia rusa.