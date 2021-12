Alejandro de Miguel desvela algunos detalles del vestido que Paz Padilla lucirá en las Campanadas

MADRID, 30 (CHANCE)



A escasas horas de terminar el año 2021, crece la expectación por descubrir con que looks nos sorprenderán las presentadoras de las Campanadas. Con la inesperada baja de última hora de Ana Obregón por su positivo en Coronavirus todas las miradas están puestas ahora en Anne Igartiburu, Cristina Pedroche y Paz Padilla, que darán la bienvenida a 2022 desde La 1, Antena 3 y Tele 5 respectivamente.



Hace unos días hablábamos con el diseñador Alejandro de Miguel, encargado de vestir a Paz en las grandes ocasiones - en Nochevieja no podía ser menos - y, manteniendo el misterio, nos ha dado algunos detalles del diseño con el que la humorista presentará este año las Campanadas.



"Paz me está volviendo loco por la fantasía que puede llegar a tener, tengo todo el taller cosiendo el vestido de las Campanadas, más de diez mujeres" aseguraba, añadiendo que es un "vestido muy sexy pero también elegante, muy bonito".



"Está inspirado un poco en la luz de Andalucía, un vestido lleno de ilusión, de esperanza, es un vestido mágico", confiesa Alejandro de Miguel, confirmando que Paz se ha involucrado mucho en el proceso para lograr un diseño que define como "maravilloso".



Sin entrar en detalles y manteniendo a salvo el secreto mejor guardado, el diseñador ha adelantado que "es un vestido que es luz y lleva como unos quinientos cristales de aurora boreal para iluminar allí la noche de fin de año".



Un vestido artesanal que ha implicado a más de 10 personas - todo el taller de Alejandro de Miguel - trabajando a destajo en él y que, después de más de 600 horas de trabajo, define como "maravilloso y precioso".



