Alderete reaparece y marca pero el Valencia pierde

Alderete celebra el 1-0 ante el Espanyol. EFE/ Juan Carlos Cárdenas

Valencia, 31 dic (EFE).- El defensa paraguayo Omar Alderete regresó al once titular del Valencia, al que adelantó en el marcador con el gol que anotó al inicio de la segunda parte del choque contra el Espanyol aunque no sirvió para que su equipo lograra los tres puntos, en el último encuentro del año de la Liga española.

El zaguero sudamericano, que se perdió los últimos encuentros de su equipo por el coronavirus, regresó al once de Jose Bordalás. Un centro de Helder Costa fue aprovechado con un certero cabezazo de Alderete que, en el minuto 51 puso por delante al Valencia.

Sin embargo, el Espanyol, con los tantos en el tramo final de Raúl de Tomás, de penalti, y de Javi Puado, dieron la vuelta a la ventaja local y se llevó los tres puntos.

Alderete, que disputó el partido completo, sumó su segundo tanto en la Liga Española tras el obtenido ante el Osasuna en el pasado mes de septiembre.