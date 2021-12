Valencia y Espanyol cierran 2021 con la incertidumbre que provoca la pandemia

Imagen de archivo de un partido entre Espanyol y Valencia. EFE/Manuel Bruque

Valencia/Barcelona, 30 dic (EFE).- Valencia y Espanyol cerrarán en Mestalla este 2021 el día de Nochevieja con un encuentro que ambos equipos afrontan con el objetivo de reforzar sus aspiraciones europeas, pero marcado por la incertidumbre derivada del covid-19 sobre todo a la hora de conocer con qué jugadores podrá contar cada técnico.

En estas circunstancias, la formación de uno y otro equipo va a ser una incógnita hasta el momento del inicio del encuentro con el que ambos cierran la primera vuelta de la competición.

Tras haber enlazado tres victorias seguidas, el Valencia ha entrado en la lucha por Europa (es octavo con los mismos 28 puntos que el Barcelona) pero dado lo apretado de la zona noble dormirá en la zona de Liga de Campeones si suma un cuarto triunfo.

El equipo de José Bordalás, que lleva siete partidos ligueros sin perder y nueve si se cuenta la Copa del Rey, se fue de vacaciones de Navidad tras una meritoria remontada en el derbi ante el Levante, en un choque en el perdía por 2-0 y ganó finalmente por 3-4. Antes había derrotado al Elche en Mestalla y al Celta en Balaídos.

El técnico alicantino ha recuperado la consistencia del equipo con un cambio de sistema al 1-4-5-1, pero las bajas y las ausencias le han hecho recuperar puntualmente el 1-4-4-2. Sea cual sea su elección, que estará marcada por las ausencias, la idea es reforzar el centro del campo para ganar esa crucial batalla.

Para este encuentro, tendrá las bajas seguras de los laterales Toni Lato y Dimitri Foulquier y del central Gabriel Paulista, lo que unido a las dos o tres en principio derivadas del covid-19 complicarán la labor de Bordalás para encontrar un once, especialmente en defensa.

La posible recuperación de Thierry Correia puede darle un comodín pero no está claro que después de no haber jugado más que veinte minutos en tres meses el carrilero portugués esté para aguantar todo el partido, mientras que Uros Racic está sancionado.

Por su parte el Espanyol visita al Valencia en Mestalla después de anunciar que cinco futbolistas del primer equipo y dos miembros del cuerpo técnico han dado positivo en coronavirus, aunque sin excusas por estas ausencias.

El cuadro blanquiazul apela a su espíritu competitivo y trabajará para cerrar 2021 con una victoria de nivel. De hecho, un triunfo contra el actual octavo clasificado acercaría a los catalanes a la zona noble de la tabla. Además, supondría la primera victoria a domicilio del equipo.

El Espanyol es el segundo peor visitante de LaLiga con solo tres puntos sumados lejos del RCDE Stadium. El Levante, colista de la competición, es el único bloque que presenta cifras peores, dos puntos. El vestuario periquito es consciente de que para dar un salto de calidad necesita victorias fuera.

Pese a todo, el choque de mañana no parece, sobre el papel, el mejor escenario para cambiar esta dinámica: el Espanyol presenta números nefastos en Mestalla y para encontrar su última victoria hay que remontarse a la jornada siete de la temporada 2007-08, que acabó con un marcador de 1-2.

Desde entonces, los blanquiazules únicamente han podido arañar dos empates en el feudo valencianista, en las campañas 2018-19 (0-0) y 2013-14 (2-2). El resto de visitas se han saldado con un triunfo local, una tendencia que intentarán romper en el compromiso del último día del año.

El entrenador, Vicente Moreno, dará la lista de convocados para este partido después de la sesión de esta tarde en el estadio. El nombre de los futbolistas infectados por coronavirus es, por ahora, una incógnita, ya que el club apuesta por respetar estrictamente la privacidad del jugador especialmente en cuestiones médicas.

En cualquier caso, el central David López, el lateral Óscar Gil, el delantero Dimata y el centrocampista Vadillo son baja por lesión.

El encuentro será el último que se dispute antes de que entren en vigor este próximo día 1 las nuevas restricciones que reducen al 75 por ciento el aforo de los partidos.

Alineaciones probables:

Valencia: Cillessen; Piccini o Correia, Hugo Guillamón, Alderete, Jesús Vázquez; Hé

lder Costa, Wass, Carlos Soler, Hugo Duro Duro; Guedes y Maxi Gómez.

Espanyol: Diego López; Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa; Bare, Herrera; Embarba, Darder, Puado y Raúl de Tomás.

Estadio: Mestalla

Hora: 16.15 h.

Árbitro: Sánchez Martínez (comité murciano)

-----

El dato: El Valencia no pierde en Liga desde octubre y el Espanyol ha caído en sus cuatro últimos desplazamientos

El entorno: los efectos de la sexta ola y la fecha y el horario elegidos pueden minimizar el ‘efecto Mestalla’

La clave: las bajas por covid-19 de ambos equipos (cuatro en los locales y cinco en los visitantes marcarán el choque)

Posiciones: Valencia 8º (28 puntos) y Espanyol 11º (23)