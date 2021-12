Taiwán/Nicaragua.- Taiwán tilda de "grave violación" la postura de Nicaragua de entregar a China sus bienes diplomáticos

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Taiwán ha vuelto a denunciar este jueves a Nicaragua por lo que considera una "grave violación del derecho internacional" después de que las autoridades del país centroamericano decidieran la semana pasada que todos su bienes inmuebles y equipos pasarían a formar parte de China.



"El Ministerio de Asuntos Exteriores condena de manera enérgica al régimen dictatorial de Nicaragua por ejercer ilegalmente su poder estatal para interferir en la transferencia legal de la propiedad diplomática de Taiwán, contraviniendo así de manera grave el derecho internacional", dice el comunicado.



Taiwán ha remarcado que es un país democrático independiente y soberano, recordando que no está subordinada y que "nunca" ha sido gobernada por la "China autoritaria" y por tanto, Managua y Pekín "no tienen derecho" a interferir en sus activos y bienes diplomáticos.



Por ello ha vuelto ha enfatizar que estas acciones "violentas e ilegales del Gobierno autoritario de China y del régimen dictatorial del presidente, Daniel Ortega, no pueden ser toleradas y solo merecen el desdén del mundo civilizado".



El gobierno de Nicaragua informó el pasado domingo de que todos los bienes de Taiwán en el país pasarían a formar parte de China, ya que "el reconocimiento de la realidad de 'Una sola China' (...) implica el inmediato registro de todos los bienes inmuebles, equipos y medios, a favor del Estado reconocido".



Días después del Gobierno de Taiwán denunció lo ocurrido y recordó a Nicaragua sus obligaciones internacionales de proteger las instalaciones diplomáticas que se encuentren dentro de su territorio.



Nicaragua anunció el 10 de diciembre que reconocía a China como único territorio por lo que Taiwán decidió poner fin a sus relaciones diplomáticas. Días después vendía sus oficinas en Managua a la Iglesia Católica del país centroamericano, un acuerdo de transacción firmado por ambas partes el 22 de diciembre.