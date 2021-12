Suns, Jazz y Bulls meten la directa mientras los Lakers siguen a la deriva

EFE/ Matthew A. Smith

Los Ángeles (EE.UU.), 29 dic (EFE).- Los Phoenix Suns igualaron este miércoles a los Golden State Warriors en lo más alto de la NBA en una jornada en la que Utah Jazz y Chicago Bulls confirmaron su dulce momento y Los Ángeles Lakers volvieron a dar sensaciones de equipo inconsistente y a la deriva.

Al margen de lo sucedido en las canchas, el coronavirus alteró de nuevo los planes de la liga y obligó al aplazamiento del encuentro entre los Miami Heat y los San Antonio Spurs por los numerosos positivos del equipo de Florida (EE.UU.).

GRIZZLIES 104 - LAKERS 99

Un extraordinario Ja Morant (41 puntos y 10 rebotes) se sobrepuso al recital de LeBron James (37 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias) para liderar la remontada de los Memphis Grizzlies ante Los Ángeles Lakers.

Consolidados como una de las revelaciones de la temporada en la NBA, los de Memphis fueron a remolque durante los tres primeros cuartos pero tuvieron la paciencia y el acierto necesarios para darle la vuelta al encuentro en el desenlace.

James, que cumplirá 37 años el jueves, igualó con 8 triples anotados su mejor marca de tiros de tres en un partido.

SUNS 115 - THUNDER 97

Devin Booker (38 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias) lideró a los Phoenix Suns a una victoria ante los Oklahoma City Thunder forjada en el último cuarto y que les permite igualar a los Golden State Warriors como el equipo con el mejor balance de la liga (27-7).

El escolta superó además los 10.000 puntos a lo largo de su breve pero brillante carrera en la NBA.

En los Thunder, que no contaron con su estrella Shai Gilgeous-Alexander por lesión, destacó Ty Jerome (24 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias).

BLAZERS 105 - JAZZ 120

Los Utah Jazz sumaron su quinta victoria consecutiva con una nueva lección de baloncesto coral ante los Portland Trail Blazers.

Rudy Gobert (22 puntos y 14 rebotes) fue uno de los seis jugadores de los Jazz que consiguieron al menos 15 puntos en un encuentro dominado de principio a fin por los visitantes.

Damian Lillard y Norman Powell, con 32 puntos por cabeza, no fueron suficientes para frenar a unos Jazz en los que no jugó su estrella Donovan Mitchell por lesión y que siguen a la caza en la Conferencia Oeste de Warriors y Suns.

BULLS 131 - HAWKS 117

Otros que han encadenado cinco triunfos seguidos son los Chicago Bulls, segundos en el Este por detrás de los todopoderosos Brooklyn Nets de Kevin Durant y James Harden y que esta vez derrotaron con comodidad a los Atlanta Hawks.

Zach LaVine (25 puntos y 5 asistencias) lideró el grupo de siete jugadores de los Bulls que anotaron al menos 10 puntos mientras que en los Hawks su base Trae Young consiguió un doble-doble de 26 puntos y 11 asistencias.

KINGS 95 - MAVERICKS 94

Chimezie Metu fue el héroe del final más emocionante de la jornada con un triple sobre la bocina que le dio a los Sacramento Kings una victoria de última hora ante los Dallas Mavericks.

Isaiah Thomas debutó como nuevo jugador de unos Mavericks en los que Luka Doncic sigue de baja.

CELTICS 82 - CLIPPERS 91

Los Angeles Clippers asaltaron la cancha de unos Boston Celtics en caída libre gracias a un Marcus Morris convertido en referente ofensivo (23 puntos y 10 rebotes).

El español Serge Ibaka sumó 4 puntos y 3 rebotes en 9 minutos para los Clippers mientras que su compatriota Juancho Hernangómez se quedó sin jugar en los de Boston.

PACERS 108 - HORNETS 116

Terry Rozier consiguió 35 puntos y 7 rebotes, y LaMelo Ball rozó el triple-doble (21 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias) para guiar a los Charlotte Hornets a una victoria a domicilio ante los Indiana Pacers.

El dominicano Chris Duarte aportó a los Pacers 11 puntos y 4 asistencias en 23 minutos en la cancha.

PISTONS 84 - KNICKS 95

El banquillo de los New York Knicks volvió a salvar la papeleta para el conjunto de Tom Thibodeau, que venció en la cancha de los Detroit Pistons gracias a los reservas Alec Burks (34 puntos) e Immanuel Quickley (18 puntos).

Saddiq Bey (32 puntos) y Hamidou Diallo (31 puntos) fueron lo más destacado de unos Pistons que siguen siendo el peor de la liga en estos momentos.

CONFERENCIA ESTE

1.- Brooklyn Nets (23-9).

2.- Chicago Bulls (22-10).

3.- Milwaukee Bucks (23-13).

4.- Miami Heat (22-13).

5.- Cleveland Cavaliers (20-14).

6.- Philadelphia 76ers (18-16).

7.- Charlotte Hornets (19-17).

8.- Washington Wizards (17-17).

9.- New York Knicks (17-18).

10.- Boston Celtics (16-19).

11.- Toronto Raptors (14-17).

12.- Atlanta Hawks (15-19).

13.- Indiana Pacers (14-21).

14.- Orlando Magic (7-28).

15.- Detroit Pistons (5-28).

CONFERENCIA OESTE

1.- Golden State Warriors (27-7).

2.- Phoenix Suns (27-7).

3.- Utah Jazz (25-9).

4.- Memphis Grizzlies (22-14).

5.- Denver Nuggets (17-16).

6.- Los Angeles Clippers (18-17).

7.- Los Angeles Lakers (17-19).

8.- Dallas Mavericks (16-18).

9.- Minnesota Timberwolves (16-18).

10.- San Antonio Spurs (14-19).

11.- Sacramento Kings (15-21).

12.- Portland Trail Blazers (13-21).

13.- New Orleans Pelicans (13-22).

14.- Oklahoma City Thunder (12-22).

15.- Houston Rockets (10-25).