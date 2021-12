Sofía Cristo desvela qué le parece la relación de Bárbara Rey con Edmundo Arrocet

30-09-2021 SOFÍA CRISTO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 31 (CHANCE)



Hace unos días veíamos unas imágenes que nos dejaban muy sorprendidos. Bárbara Rey y Edmundo Arrocet llegaban juntos a una cena y se mostraban de lo más cómplices posibles, una actitud que podría demostrar que entre el humorista y la vedette hay mucho más que una amistad... pero lo cierto es que ninguno de los dos se ha explicado todavía.



En la noche de este jueves hemos podido ver como todos los concursantes de 'Secret Story' se reunían en el plató del reality para celebrar el 'Debate final' y entre ellos se encontraba Sofía Cristo, que no ha dudado en hablar sin tapujos sobre estas informaciones de su madre.



La exconcursante del reality no ha tenido problema en contestarle a Carlos Sobera lo que piensa de las imágenes de su madre con Edmundo Arrocet: "Si mi madre es feliz, yo soy súper feliz. Estoy encantada con lo que haga mi madre. A mí me encantaría que tú tuvieras una relación con mi madre pero estás casado, ¿no?" y con esto ha dejado al presentado callado.



Carlos Sobera, que se recuperaba después de las declaraciones de Sofía afirmaba que Bárbara y Edmundo hacían buena pareja y Sofía ha confirmado que a ella también le gusta el tándem que forman: "Hacen buena pareja, ¿verdad? Pues ya está".