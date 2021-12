Ranking Apple en Uruguay: Top 10 de los podcast más escuchados de hoy jueves, 30 de diciembre

¿Para qué perder tu tiempo navegando por horas en Apple cuando el servicio de streaming ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de su lista con los pódcast más escuchados en Uruguay, que clasifica los títulos según quién está escuchando qué en este momento. Sigue desplazándote para obtener más detalles.

1. Venganzas del Pasado

Todos los programas de "La venganza será terrible" de Alejandro Dolina en MP3.

2. Club del Inversor

Una comunidad activa que trabaja en pro de que todos seamos inversores.

3. Neurona Financiera: Finanzas Personales e Inversiones

Hablemos de dinero, hablemos de inversión pero desde la perspectiva de las Finanzas Personales, con las personas en el centro y no el dinero. Un podcast que busca ayudar a dejar de sufrir stress por lo material.

4. TED en Español

¿Cuál es la relación entre el amor y las matemáticas? ¿Cómo construye su identidad un inmigrante? ¿Nos reemplazará la inteligencia artificial en nuestros trabajos? ¿Pueden los emprendedores mejorar la educación y la salud de todos? En el podcast de TED en Español te invitamos a hacernos este tipo de preguntas, a escuchar ideas provocadoras y a desarrollar nuevas maneras de pensar. Cada semana escucharemos una charla TED de los principales líderes y creadores del mundo. Con la guía de Gerry Garbulsky, el curador de TED en Español, exploramos el universo de ideas en nuestro idioma.

5. Super Soul

Awaken, discover and connect to the deeper meaning of the world around you with Super Soul. Hear Oprah’s personal selection of her interviews with thought-leaders, best-selling authors, spiritual luminaries, as well as health and wellness experts. All designed to light you up, guide you through life’s big questions and help bring you one step closer to your best self.

6. Dear Daughter

Your letters to your daughters. What do you want them to know? What do they need to know? With Namulanta Kombo, winner of the BBC’s International Podcast Competition 2021.

7. Sweet Bobby

Kirat is a successful radio presenter. On Facebook she meets Bobby, a handsome cardiologist. He’s a catch. Soon, they get tangled up in a love affair full of lies and manipulation. Then.. Kirat discovers a deception of almost unimaginable proportions.From the makers of Finding Q, this is Sweet Bobby. A live investigation, in six parts, in search of one of the world's most sophisticated catfishers. To get early, ad-free access to each episode, join Tortoise Media. For a 30-day free trial, just download the app:

8. Resident by Hernan Cattaneo

Hernan Cattaneo's podcast

9. Cracks Podcast con Oso Trava

Cracks es un podcast de entrevistas con enfoque de negocios y mentalidad que le enseñara a cualquiera que aspire a la grandeza los hábitos y trucos que usan los mejores en deportes, negocios, tecnología y medios para lograr el éxito. El podcast es presentado por Oso Trava, emprendedor y fundador de InstaFit, quien ha sido nombrado emprendedor del año por la revista Expansión en 2010 y 2018 e incluido entre las 30 promesas de los negocios de Forbes en 2019. Oso va profundo con la urgencia de alguien que quiere aplicar lo que aprende inmediatamente a su vida, lo que hace al programa..

10. Nacional por Navascués

Un viaje por el Club Nacional de Football, el Campeón de Toda la Historia, de la mano de Hernán Navascués; desde 8 de octubre a Colombes, Japón, Porto Alegre y la gloria eterna. Un podcast original de decano.com Locución: Fermín Solana

Ojalá que te hayamos entusiasmado con este resumen de los pódcast más escuchados en Uruguay. ¡Anímate a descubrirlos en Apple!

Hay miles de horas de audios con el mejor contenido. Todos sabemos que Apple es experto en transmitir producciones de renombre en diversos formatos y esta no es la excepción.

No te quedes atrás y síguenos en el viaje.