PP censura los "cuentos de Sánchez" en materia gestión y promete recuperar la reforma laboral de 2012 cuando gobierne

30-11-2021 La vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Ana Pastor, a su llegada a una Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 30 de noviembre de 2021, en Madrid, (España). POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press



Proclama que los nefastos "resultados" de la legislatura "no se maquillan" con "palabras huecas"



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha tildado el balance de gestión del Gobierno como los "cuentos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha destacado que cuando vuelvan a gobernar recuperarán la reforma laboral de 2012.



En declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, la dirigente popular ha señalado que las "mentiras del Gobierno tienen las patas muy cortas", como aprecia tras decir Sánchez que da por cumplido el compromiso de que los ciudadanos pagarían el mismo recibo de la luz que en 2018, cuando está claro que ahora la gente paga la factura más alta de la historia.



Además, se ha preguntado cómo es posible que el presidente diga que las cosas "van muy bien" cuando, según sus datos, en España hay 11 millones de personas que se encuentran en situación de exclusión social y más de tres millones de parados.



De esta forma, Pastor ha censurado que las proclamas de Sánchez sobre el "escudo social" y el "salir más fuertes" de la crisis son meras "palabras huecas". "Los resultados nefastos no se maquillan con discursos. Los cuentos de Sánchez van a pasar a la historia", ha ahondado.



Por otro lado, ha aseverado que el Ejecutivo de Sánchez "pacta por su supervivencia" con "comunistas e independentistas", al lanzar que los compromisos cumplidos benefician sobre todo a sus socios parlamentarios.



NO VAN A SER LA "MULETA" DE SÁNCHEZ EN LA "CONTRARREFORMA LABORAL"



También ha garantizado que el PP no va a apoyar la "contrarreforma" laboral que enmienda un marco laboral, el lanzado por el PP en 2012, que fue "admirado" en Europa al crear tres millones de empleos en España a partir de 2014.



En consecuencia, ha exclamado que no van a ser la "muleta" de Pedro Sánchez, que ya eligió a sus socios parlamentarios, y ha prometido que cuando lleguen al Gobierno recuperarán el marco laboral que impulsó el expresidente Mariano Rajoy y ha funcionado. Además complementado con una bajada de cotizaciones y la implementación de la denominada 'mochila austriaca".