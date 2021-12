Portaltic.-Tumblr amplía el contenido sensible, que deja fuera de las búsquedas al tigre de los cereales y al actor Eugene Levy

30-12-2021 Logo de la red social Tumblr POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA TUMBLR



MADRID, 30 (Portaltic/EP)



Tumblr ha actualizado su aplicación para dispositivos iOS con el fin de cumplir las directrices de la App Store sobre contenido sensible, que dejan fuera de las sugerencias o las búsquedas las entradas sobre el actor Eugene Levy o el tigre de los cereales Kellogg's.



La red social ha ampliado lo que entiende como contenido sensible, de tal forma que al buscar contenidos por palabras clave, los usuarios accederán a un conjunto menor de resultados, aunque puede darse el caso de que no se muestre ninguno, como explica en un comunicado.



En el caso de que se pinche sobre un blog que ha sido marcado por su contenido explícito, aparecerá un mensaje de que ha sido ocultado por su potencial contenido sugerente o explícito, y no se abrirá. Además, se mostrarán menos sugerencias para el usuario.



La plataforma ha explicado que para poder seguir estando en la App Store ha tenido que realizar cambios sobre el contenido sensible en la app de iOS. Y asegura que entiende que puede generar "frustración" en algunos usuarios, pero que está trabajando en una revisión sobre la forma en que se accede al contenido sensible de forma segura.



Las nuevas prohibiciones incluyen entradas sobre 'Tony the tiger' (la mascota de los cereales Kellogg's), 'Mary Jane' (personaje de Spiderman) o el actor Eugene Levy (el padre de Jim en American Pie), junto a expresiones como 'no rebloguear', como recogen en TechCrunch, que se unen a otras más fácilmente vinculables con el contenido sensible como sexo, drogas y porno, según la lista no oficial hecha por usuarios de la plataforma.