Peterhansel: “Conseguir la victoria este año es realmente complicado”

Stephane Peterhansel, durante la edición de 2020 del Rally Dakar. EFE/EPA/ANDRE PAIN

Redacción deportes, 30 dic (EFE).- El francés Stéphane Peterhansel (Audi RS Q e-tron), apodado “Monsieur Dakar” al ser el piloto más laureado por sus 14 triunfos, reconoció este jueves que aumentar esta cuenta será “realmente complicado” al presentarse a la cita conduciendo la pionera propuesta híbrida de la marca alemana.

“Para este año, siendo realista, conseguir la victoria es realmente complicado. Pero Audi estará preparada para ganar en los próximos años, de eso estoy seguro. Yo no sé si estaré listo, pero el coche si lo estará para 2023. Para este año sabemos que será complicado por la nueva tecnología, pero el próximo año queremos ganar”, dijo en la rueda de prensa de pilotos llevada a cabo en Yeda (Arabia Saudí) a dos días de que arranque el Dakar de 2022.

Peterhansel es el actual ganador de la prueba, al lograrlo a principios de 2021 con Mini, y reconoció que sin el proyecto de Audi habría puesto fin a su aventura en los desiertos.

“Claro que el año pasado era un buen momento para dejar de correr después de lograr ganar en tres continentes diferentes, pero el proyecto de Audi fue tan interesante que no podía rechazarlo; así que fue muy fácil encontrar la motivación”, desveló.

“Empezamos de nuevo y estoy orgulloso de formar parte de este proyecto tan ambicioso con un equipo muy fuerte apoyándonos. Me sorprendió lo fácil de conducir que es, la buena respuesta que tiene el coche”, comentó sobre el coche híbrido de Audi.