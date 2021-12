Peso colombiano repunta desde mínimo de 2021: Andes FX

(Bloomberg) -- Las monedas andinas se negociaban mixtas el jueves. Mientras el peso colombiano repuntaba tras caer a un mínimo del año a la fecha hace un día, las divisas chilena y peruana retrocedían.

El peso colombiano subía 0,49 a 4.018,24 por dólar tras tocar un mínimo de 2021 cerca de los 4.040 por dólar el miércoles. La moneda se fortaleció por primera vez en cuatro días y recortó las pérdidas semanales a cerca de un 0,3%. La divisa continuaba con un desempeño inferior al de sus pares andinos y latinoamericanos, todos los cuales han repuntado en lo que va de la semana.

El peso chileno, por su parte, caía 0,41% el jueves, a 852.69 por dólar, el primer descenso de esta semana y debilitándose más allá de los 850 por dólar. La última vez que alcanzó este nivel fue antes de las elecciones presidenciales del 19 de diciembre.

El sol peruano perdía 0,23% a 3,9880 por dólar, acumulando un descenso cercano al 0,7% en dos días después de no lograr fortalecerse más allá promedio móvil de 200 días el martes. El promedio móvil de 200 días de 3.9417 sigue siendo una resistencia clave a corto plazo para la moneda peruana.

(Parte de la información proviene de operadores de divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

