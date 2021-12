Peseiro, exseleccionador de Venezuela, entrenará a la selección nigeriana

El entrenador José Peseiro, en una imagen de archivo. EFE/Fernando Bizerra Jr.

Lagos, 30 dic (EFE).- La Federación Nigeriana de Fútbol (NFF, por sus siglas en inglés) nombró este miércoles al portugués José Peseiro, exseleccionador de Venezuela, como entrenador de la selección de este país africano.

"Después de la cuidadosa consideración de un informe presentado por el presidente del Subcomité Técnico y de Desarrollo, el Comité Ejecutivo aprobó una propuesta para el nombramiento de José Peseiro como nuevo entrenador jefe de las Súper Águilas (el apodo popular de la selección nigeriana)", señaló la NFF en un comunicado compartido hoy en su web y difundido a última hora de ayer tras una reunión de su Consejo Ejecutivo Nacional.

Peseiro fue contratado como seleccionador de Venezuela en febrero de 2020, ocupando la vacante del venezolano Rafael Dudamel, que dejó la dirección técnica porque fichó por el Atlético Mineiro de Brasil.

El portugués, sin embargo, renunció a su cargo el pasado 20 de agosto tras un año sin percibir su sueldo.

Más tarde, el 30 de noviembre, Peseiro anunció que la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ya había cancelado la deuda que había contraído con él, cuyo monto no fue revelado.

Aunque el portugués estará presente en la próxima Copa de África de Naciones (CAN) -que se disputará del 9 de enero al 6 de febrero en Camerún tras varias demoras por motivos meteorológicos y por la covid-19- actuará solo como observador, confirmó la NFF.

El nigeriano Augustine Eguavoen ejercerá como entrenador interino de la selección durante la CAN, para regresar luego a su cargo de director técnico de la Federación.

"Se acordó unánimemente que la CAN es una buena vía para que el Sr. Peseiro inicie una relación de trabajo con el Sr. Eguavoen, quien volverá a su rol de director técnico ( es decir, jefe directo del Sr. Peseiro) después de la CAN", puntualizó la NFF.

