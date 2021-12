Perú se medirá a Panamá y Jamaica sin jugadores de clubes de México y España

Fotografía de archivo de Jefferson Farfán de Perú. EFE/Fernando Bizerra

Lima, 30 dic (EFE).- La selección peruana se medirá con Panamá y Jamaica en sendos partidos amistosos con un equipo formado principalmente por jugadores de la liga peruana y estadounidense, cuyo campeonato se encuentra en receso.

El único jugador de Europa en la convocatoria publicada este jueves es el mediapunta Sergio Peña, del Malmoe sueco, club que no tiene compromisos hasta febrero, cuando comienza a competir en la Copa de Suecia.

Por lo tanto, no figuran en la lista jugadores de las grandes ligas europeas que reanudan su actividad en enero, como es el caso de Renato Tapia (Celta de Vigo) y Luis Abram (Granada) en España y de Miguel Trauco (Saint-Étienne) en Francia.

Asimismo, quedaron fuera de la convocatoria los futbolistas de la liga mexicana Pedro Aquino (América) y Anderson Santamaría (Atlas), mientras que sí está Yoshimar Yotún (Cruz Azul), quien es jugador libre tras haberse desvinculado recientemente del Cruz Azul.

Tampoco han sido incluidos André Carrillo (Al Hilal) y Christian Cueva (Al Fateh), que militan en Arabia Saudí, y donde el Al Hilal juega la final de la Supercopa nacional.

Entre las ausencias más destacadas está la del centrocampista Raziel García, flamante fichaje del Deportes Tolima colombiano, además de la ya conocida baja por lesión del capitán y máximo goleador histórico Paolo Guerrero.

No obstante, la participación de los ocho convocados que militan en el extranjero estará siempre supeditada a que sus respectivos clubes les concedan el permiso para integrarse a la selección, ya que estos partidos no forman parte del calendario establecido por la FIFA.

Entre los convocados hay novedades como el portero de Alianza Lima Ángelo Campos, mientras que también será una oportunidad para que se fogueen jóvenes promesas como Jhilmar Lora y Oslimg Mora, entre otros.

La Blanquirroja recibirá en el Estadio Nacional de Lima a Panamá el 16 de enero y a Jamaica cuatro días más tarde.

Ambos partidos servirán a la selección peruana de preparación para las próximas jornadas de las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial de Catar 2022, en las que se medirá con Colombia en Barranquilla y con Ecuador en Lima.

Los 23 jugadores convocados son los siguientes:

Porteros: Pedro Gallese (Orlando City-USA), José Carvallo (Universitario) y Ángelo Campos (Alianza Lima).

Defensas: Alexander Callens (New York City-USA), Marcos López (San José Earthquakes-USA), Gianfranco Chávez (Sporting Cristal), Renzo Garcés (César Vallejo), Aldo Corzo (Universitario), Nilson Loyola (Sporting Cristal), Jhilmar Lora (Sporting Cristal) y Christian Ramos (Alianza Lima).

Centrocampistas: Yoshimar Yotún (Cruz Azul-MEX), Horacio Calcaterra (Sporting Cristal), Christofer Gonzáles (Sporting Cristal), Josepmir Ballón (Alianza Lima), Jesús Castillo (Sporting Cristal), Edison Flores (DC United-USA), Sergio Peña (Malmoe-SUE), Oslimg Mora (Alianza Lima) y Andy Polo (DC United-USA).

Delanteros: Jefferson Farfán (Alianza Lima), Álex Valera (Universitario) y Yordy Reyna (Charlotte-USA).