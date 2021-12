OMS advierte de posible colapso de sistemas sanitarios por variante ómicron

Actualiza con nuevos datos de España, Reino Unido, mascarilla obligatoria en París, Bolivia, Perú, declaración OMS y reducción de cuarentena en Argentina y EEUU, récord de casos en Argentina ///Ginebra, 29 Dic 2021 (AFP) - El "tsunami" de contagios por la variante ómicron de covid-19 en los últimos días aumenta la presión sobre los sistemas sanitarios, que están "al borde del colapso", advirtió el miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS)."Me preocupa enormemente que ómicron, al ser más transmisible y circular al mismo tiempo que delta, esté provocando un tsunami de casos. Esto está poniendo y seguirá poniendo una inmensa presión sobre los agotados trabajadores sanitarios, y los sistemas de salud están al borde del colapso", dijo el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa. Con 935.863 nuevos casos al día de media en la última semana, según un recuento de la AFP elaborado a partir de balances oficiales, el virus circula actualmente a una velocidad sin precedentes. Esta cifra es significativamente superior al récord anterior, alcanzado entre el 23 y el 29 de abril, con 817.000 casos diarios, y representa un incremento del 37% en comparación con la semana anterior."El riesgo global relacionado con la nueva variante ómicron permanece muy elevado", alertó la OMS en su informe epidemiológico semanal. La mayoría de nuevas infecciones se han contabilizado en Europa, donde varios países registraron nuevos máximos históricos el miércoles. - Cifras récord -En Francia, en las últimas 24 horas se registraron 208.000 casos nuevos de covid-19, no muy por detrás de Estados Unidos, donde el martes contabilizaron una media semanal récord de 265.427 casos diarios, según la Universidad Johns Hopkins.En el Reino Unido, se registraron más de 183.000 contagios adicionales y más de 10.000 personas están hospitalizadas por covid-19, la cifra más alta desde marzo. Pero el país del mundo con más nuevos casos respecto a su población es Dinamarca: el miércoles pulverizó su récord absoluto al registrar 23.228 nuevas infecciones. España también conoce cifras de contagios sin precedentes: 100.760 nuevos casos en 24h. Los últimos récords se alcanzaron a mitad de enero y se acercaban a los 40.000 casos diarios. El gobierno acaba de reducir el aforo en los recintos deportivos. El repunte de infecciones también alcanza a América Latina y el Caribe. La región acumula ahora más de 47 millones de infecciones y cerca de 1,6 millones de muertes.Argentina registró un récord de contagios diarios, al sumar 42.032 con 26 fallecidos, con lo que superó los 41.020 contabilizados el 27 de mayo pasado, aunque aquel día el número de muertes fue de 551. En Colombia, el gobierno advirtió el miércoles que el país está ante un nuevo pico de la pandemia y en Bolivia, se registró un récord histórico de 4.934 contagios diarios. Para tratar de reducir el aumento de casos, la alcaldía de la capital mexicana canceló los festejos masivos de fin de año. Y en Perú, se cerrarán las playas y piscinas públicas el 31 de diciembre y el 1 de enero para evitar aglomeraciones. - Reducción de cuarentenas -Para tratar de minimizar el impacto social y económico del aumento de contagios, los gobiernos buscan un equilibrio. En Bélgica, el gobierno dio marcha atrás en su decisión de cerrar teatros, cines y salas de conciertos, tras haber sido desautorizada por los tribunales el martes y tras una gran protesta en la capital.En China, los habitantes de la ciudad de Xi'an, confinada desde hace una semana, se quejaron en redes sociales de la falta de alimentos. Las autoridades admitieron el miércoles que estaban teniendo problemas para garantizar el suministro por el "bajo número de trabajadores y las dificultades logísticas y de distribución".El gobierno español anunció que reducirá la cuarentena de diez a siete días para las personas contagiadas por la necesidad de encontrar un equilibrio entre "salud pública" y "crecimiento económico", señaló el presidente Pedro Sánchez.Lo mismo hicieron Estados Unidos y Argentina. "La preocupación no es tanto el sistema de salud, como lo fue antes, sino que haya un impacto económico por los aislamientos", dijo Carla Vizzotti, la ministra de salud argenina. Precisamente, la OMS dijo el miércoles que la reducción del periodo de aislamiento para las personas infectadas era un compromiso entre el control de la transmisión y mantener las economías a flote.En Francia, el gobierno no se manifestó de momento sobre la cuarentena, pero ordenó a las empresas imponer al menos tres días de teletrabajo por semana. Además, a partir del viernes, la mascarilla será obligatoria en exteriores en París, la capital.La pandemia de covid-19 ha dejado más de 5,4 millones de muertos en el mundo desde diciembre de 2019, según un conteo de este miércoles de la AFP a partir de fuentes oficiales, pero la OMS considera que el balance podría ser entre dos y tres veces superior.bur-dbh/me/aoc-sag/pc/mr -------------------------------------------------------------