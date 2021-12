Nani Roma: “No sabemos qué rendimiento vamos a tener”

Nani Roma, en el Rally Dakar 2020. EFE/EPA/ANDRE PAIN

Redacción deportes, 30 dic (EFE).- El piloto español Nani Roma (Bahrain Raid Xtreme), ganador del Dakar en motos en 2004 y en coches en 2014, afronta su vigésima sexta participación en el rally con la novedad de pilotar un vehículo con biocombustible, pero a la vez con la incertidumbre de no saber “qué rendimiento” van a “tener” en la prueba.

“Como le he dicho al equipo las últimas semanas, no sabemos qué rendimiento vamos a tener, pero será divertido conducir. Esto es bueno y trataremos de dar lo mejor. Estamos preparados”, dijo en la rueda de prensa previa al inicio del Dakar el próximo sábado 1 de enero.

“Feliz de estar aquí. Trabajamos duro con el equipo durante los últimos meses. Este año será diferente porque hay nuevos tipos de coches, incluidos nosotros (pilota uno que usa biocombustible con el que contaminan un 80 por 100 menos)”, añadió en referencia también al vehículo híbrido que estrena Audi para esta edición.