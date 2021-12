Muniain considera 2021 un año "bueno en líneas generales" para el Athletic

El delantero del Athletic Club de Bilbao Iker Muniain (c), en una imagen de archivo. EFE/Javier Zorrilla

Bilbao, 30 dic (EFE).- El capitán del Athletic Club, Iker Muniain, valoró el año 2021 como "bueno, en líneas generales" para el equipo rojiblanco y expresó además su "máxima ambición" para iniciar "con buen pie" el próximo lunes en El Sadar ante Osasuna (21.00 horas) un 2022 "ilusionante".

"Empezamos dos competiciones nuevas, Copa y Supercopa, y a partido único hemos demostrado que somos un equipo fuerte y que siempre rendimos a gran nivel. Intentaremos dar de nuevo esa versión que nos ha permitido vivir buenas experiencias estos años", destacó Muniain en la rueda de prensa que ofreció en Lezama.

Sobre el año que finaliza este viernes, recordó que, tras el cese de Gaizka Garitano y la llegada de Marcelino García Toral, ganaron la Supercopa "ante dos rivales muy fuertes", Real Madrid y FC Barcelona, para posteriormente clasificarse para la final de Copa, "algo que tiene mucho mérito".

"Después tuvimos el palo de las dos finales, que fue muy duro para todos, pero a pesar de todo el equipo se levantó, dio la cara y siguió compitiendo por Europa hasta el final aunque no lo conseguimos", recordó.

Ya sobre la actual temporada, resaltó que "en cuanto a rendimiento e imagen" el Athletic "está haciendo muchas cosas bien y con buenas sensaciones" aunque, lamentó, que "no se transforma en los resultados que queremos".

"Ahora a por 2022 con la ilusión de siempre y la máxima ambición. Tenemos que centrarnos en el primer partido, que es importantísimo. Son tres puntos muy valiosos y queremos empezar de la mejor manera", apuntó Muniain sobre el encuentro "bastante atractivo" del lunes en Pamplona, un partido "de los que gusta jugar".

Por otro lado, a nivel personal, el navarro se mostró "satisfecho" de su aportación al equipo ya que considera que ha dado "un paso adelante" en los registros de asistencias -suma cinco-, aunque admitió que le "gustaría aumentar" su cifra de goles, que por ahora es de dos.

Sobre la falta de eficacia ofensiva de la que adolece el Athletic este curso -17 goles en 19 partidos- Muniain admite que es una faceta del juego en la que deben mejorar, pero considera que "hay demasiado ruido detrás" del que se tratan de "aislar".

"Sabemos que si seguimos por este camino, generando llegadas y ocasiones, al final lo que nos falta va a llegar. Es cuestión de seguir insistiendo y no perder la fe. Somos conscientes de que ahí tenemos que mejorar, pero somos optimistas de conseguirlo", recalcó.

El capitán se refirió también al importante incremento de los casos de covid en la sociedad estas semanas y que han afectado también a la plantilla del Athletic con seis confirmados hasta el momento, el de Marcelino y los futbolistas Oier Zarraga, Raúl García, Iñigo Lekue, Unai Nuñez y Asier Villalibre.

"Hoy hemos visto que se han doblado los contagios. Intentamos tomar todas las precauciones, pero nos afecta a todos", apuntó el delantero, antes de confesar que cada día que llegan a Lezama "es una incertidumbre constante" a pesar de que siguen "todos los protocolos marcados".

"Tenemos la suerte de poder hacernos pruebas todos los días y, aunque cuando salimos tratamos de ser responsables, está tan extendido que es difícil de controlar. Lo importante es que la mayoría esta bien y no pasan cosas graves. Hay que cuidarse, es lo que toca", recordó.