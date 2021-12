Müller y Santana, adiós a un depredador de área y a una leyenda del tenis

Varias personas dan el último adiós al tenista Manolo Santana en la capilla ardiente instalada en la Caja Mágica en Madrid. EFE/ Chema Moya/Archivo

Madrid, 30 dic (EFE).- El año 2021 culminó con el fallecimiento de grandes figuras del deporte, en muchas de sus especialidades, entre las que destacaron dos por encima del resto: el mito del fútbol alemán Gerd Müller y el tenista español Manolo Santana, que popularizó un deporte que en los años sesenta del siglo pasado eran casi exclusivo para la élite en el país.

Pero aparte de Müller y de Santana, también se despidieron grandes figuras como los entrenadores Vicente Cantatore, Carlos Timoteo Griguol, Dusan Ivkovic, ex futbolistas como Jimmy Greaves, Roger Hurt, Luis del Sol, Justo Tejada, Tarcisio Burgnich, Pachín, ciclistas como Mercedes Ateca y José Pérez Francés, motociclistas como Dean Berta Viñales, atletas como Yuri Sedij, futbolistas y periodistas como Carlos Matallanas o boxeadores como Manolo Calvo. Estas son sus historias:

MÜLLER, EL MAYOR DEPREDADOR DE ÁREA DE LA HISTORIA

Tras una larga lucha contra el Alzheimer, a los 75 años y en el mes de agosto, se apagó Gerd Müller, leyenda del fútbol alemán y del Bayern Múnich. El delantero germano menos germano por su estatura (176 centímetros) marcó una época a finales de los años sesenta y en los setenta del siglo pasado. Siempre colocado en el sitio justo dentro del área, fue uno de los grandes depredadores del área. El año 1972 fue su año más prolífico. Acumuló 85 tantos en un año natural y sólo fue superado por Lionel Messi, que marcó 91 en 2012.

Su lista de títulos, es tremenda: cuatro Bundesligas, cuatro Copas de Alemania, tres Copas de Europa, una Recopa, una Copa Intercontinental, la Eurocopa de Bélgica (1972), el Mundial de Alemania (1974), dos Botas de Oro (1972 y 1974), un Balón de Oro (1970), un Balones de Plata (1972), dos Balones de Bronce (1969 y 1973) y siete trofeos de máximo goleador de la Bundesliga. Acumuló un total de 491 goles a lo largo de su carrera. El fútbol perdió a uno de los mejores goleadores de la historia.

SANTANA, LEYENDA Y PIONERO DEL TENIS ESPAÑOL

A los 83 años, se apagó la llama de uno de los grandes pioneros del deporte español. Manolo Santana, figura clave del deporte de España en tiempos grises, fue un modelo para futuras generaciones que se miraron en el espejo del deportista madrileño, que logró sus grandes hazañas en los años sesenta del siglo pasado cuando el tenis era un deporte residual en España.

Santana fue recogepelotas en un club de tenis en sus inicios. Los propios socios financiaron la carrera de un chaval que apuntaba maneras y que ganó dos Roland Garros (1961 y 1964), un Abierto de Estados Unidos (1965) y un Wimbledon (1966). Esos títulos, abrieron el camino a otros grandes tenistas que después siguieron su camino: Andrés Gimeno, Manuel Orantes, Sergi Bruguera, Juan Carlos Ferrero, Carlos Moyá, Albert Costa y, sobre todo, Rafael Nadal, que se despidió de su gran maestro: "Gracias por lo que hiciste por nuestro país y por marcar el camino de tantos. Siempre fuiste un referente, un amigo y una persona cercana a todos".

LUIS DEL SOL, MITO DEL REAL MADRID, EL JUVENTUS Y EL BETIS

A Luis del Sol Cascajares le llamaban el "siete pulmones" por su increíble capacidad para correr de forma incansable por el campo y ocupar más espacio que nadie. Se fue en Sevilla, a los 86 años, tras dejar un gran legado en el mundo del fútbol marcado por su paso por sus tres equipos del alma: El Real Madrid, el Juventus y el Betis, donde inició su carrera en 1953 y donde la terminó en 1973.

Estrella del conjunto verdiblanco entre 1953 y 1959, fue fichado por el Real Madrid para llegar a tiempo de ganar la última Copa de Europa de la primera serie de las cinco iniciales junto a Alfredo Di Stéfano, Paco Gento y Ferenc Puskas. Ganó la mejor, la quinta, en aquella final histórica ante el Eintracht Frankfurt (7-3) y en 1962, por motivos económicos, se marchó al Juventus, que pagó 35 millones de pesetas con las que se construyó la Ciudad Deportiva. En Italia ganó una Liga y una Copa y volvió al Betis para retirarse en 1973.

PACHÍN, EL DEFENSA TODOTERRENO DEL GRAN REAL MADRID

Defensa muy atlético y de una fortaleza increíble, Enrique Pérez Díaz Pachín llegó al Real Madrid justo a tiempo para ganar la última Copa de Europa de la primera serie de cinco. En 1959, se convirtió en un fijo de la defensa blanca. Duraría poco más de una década y antes de despedirse ganó otra Copa de Europa, la de 1966, aquella que llamaron la de "los yeyé". Añadió a su palmarés siete Ligas y una Intercontinental. El 10 de febrero, se fue uno de los mejores defensas de la historia del Real Madrid.

JUSTO TEJADA, HISTÓRICO EXTREMO DEL BARCELONA Y DEL REAL MADRID

Como Pachín, también en febrero, se despidió Justo Tejada, que durante la década de los 50 mostró sus habilidades en la banda derecha del Barcelona de las cinco copas. Junto a Ladislao Kubala, fue un pilar de las dos Ligas, dos Copas y dos Copas de Feria que consiguió el club azulgrana, que, tras perder la final de la Copa de Europa de 1961, prescindió de sus servicios. Se marchó al Real Madrid en el ocaso de Di Stéfano, pero tuvo tiempo de disputar otra final de la Copa de Europa, la de 1962: el Benfica, de nuevo, dejó sin título a uno de los jugadores más habilidosos de su época.

CARLOS TIMOTEO GRIGUOL, MAESTRO DEL FÚTBOL ARGENTINO

Carlos Timoteo Griguol se fue a los 86 años con el honor de haber sido uno de los grandes entrenadores del fútbol argentino. "El Viejo", como se le conocía en el mundo del fútbol, fue futbolista antes de ser técnico (1957-1969 en Atlanta y Rosario Central) y llegó a ganar una Copa América con Argentina en 1959. Después, ya en los banquillos, ganó tres títulos de Primera División con Rosario Central y Ferro Carril Oeste y una Copa Interamericana en River Plate. Finalizó su carrera en Gimnasia Esgrima La Plata en 2004 como uno de los entrenadores más influyentes de su país.

VICENTE CANTATORE, MITO DEL BANQUILLO DEL VALLADOLID

Aunque en España también entrenó al Sevilla, al Tenerife, al Betis y al Sporting, el técnico argentino nacionalizado chileno Vicente Cantatore se hizo un hueco en la historia en el Real Valladolid. Futbolista en los años 50, se dio a conocer en los banquillos con los éxitos del Cobreola de Chile, desde donde dio el salto en 1985 al Real Valladolid para marcar un antes y un después en la historia del club español, que logró tres meritorias posiciones en Liga: décima, octava y sexta además de salvar al equipo en 1996 y clasificarle para la UEFA en 1996. También perdió la final de Copa de 1989 ante el Real Madrid. Sin él, "el señor" de los banquillos, el Valladolid no habría sido igual.

JIMMY GREAVES, MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DEL TOTTENHAM

A los 81 años, el 19 de septiembre, se apagó para siempre Jimmy Greaves, máximo goleador de la historia del Tottenham con 266 goles en 379 partidos. Además, fue el máximo anotador de la selección inglesa con 44 goles en 57 partidos. Formó parte del equipo que ganó el Mundial de Inglaterra en 1966, aunque sólo jugó los partidos de la fase de grupos. Después, se lesionó y desapareció de las alineaciones, una espina que se le quedó clavada para siempre.

ROGER HUNT, GOLEADOR DEL LIVERPOOL

Coetáneo de Jimmy Graves, Roger Hunt es el máximo goleador de la historia del Liverpool, donde marcó 244 goles entre 1958 y 1969. En esas temporadas, ganó dos Ligas y una FA Cup y también ganó el Mundial de Inglaterra de 1966. Sin embargo, Hunt fue protagonista con tres goles en seis partidos y por aparecer en la foto del famoso gol de Geoff Hurst a Alemania en la final.

YURI SEDIJ, UN RÉCORD INALCANZABLE DESPUÉS DE 35 AÑOS

A los 66 años murió el lanzador de martillo Yuri Sedij, bicampeón olímpico en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 y en Moscú 1980. Nació en Ucrania, compitió con la Unión Soviética para dejar una marca inalcanzable, de momento, en la historia del atletismo: en 1986, con su lanzamiento de 86'74 metros en el Campeonato de Europa de Stuttgart, entró en los libros de historia. Un ataque al corazón pudo con él.

DUSAN IVKOVIC, LEYENDA DE LA EUROLIGA

Dusan Ivkovic es uno de los entrenadores de baloncesto más laureados en sus 38 años de carrera. Ganó títulos en casi todos los sitios en los que estuvo. Tanto domésticos, en la antigua Yugoslavia, en Grecia y en Rusia, como internacionales. Alzó dos Euroligas (Olympiacos), dos Koracs (Partizán y PAOK), una Recopa (AEK Atenas) y una ULEB (Dínamo de Moscú). También dirigió a la selección de Yugoslavia, con la que conquistó tres oros y una plata continentales, una plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 e impulsó las carreras de nombres como Petrovic, Kukoc, Radja, Divac o Vrankovic. Se fue en Belgrado a los 77 años.

JEAN-PIERRE ADAMS, JEFE DE "LA GUARDIA NEGRA"

Después de casi 40 años en coma tras un error en la dosis de una anestesia en una operación de rodilla, falleció Jean-Pierre Adams, un central senegalés nacionalizado francés que junto a Trésor formó una pareja fortísima de centrales temible que disfrutó Francia y que la prensa apodó como "La Garde Noiré" ("La Guardia Negra). Unos problemas en una rodilla le obligaron a pasar por el quirófano en 1982. Sus últimas palabras se las dirigió a su esposa: "Todo va bien, estoy en plena forma. Piensa en mí y vuelve a buscarme en ocho días, ¡y no olvides un par de muletas!"

JOSÉ PÉREZ FRANCÉS, REFERENTE DEL CICLISMO ESPAÑOL DE LOS 60

Aunque no consiguió ningún título de relumbrón, José Pérez Francés siempre fue un animador de las grandes citas en las que participó. Referente del ciclismo español de los años 60, rozó la gloria con un tercer puesto en el Tour de Francia de 1963 y con otros tres podium en las Vueltas de 1962 (segundo), 1964 (tercero) y 1968 (segundo). Murió a los 84 años en Barcelona el 30 de septiembre

MERCEDES ATECA, PIONERA DEL CICLISMO ESPAÑOL

Primera mujer que participó en carreras internacionales fuera del país, Mercedes Ateca falleció en Laredo a los 73 años después de convertirse en una abanderada que abrió el camino a muchas deportistas españolas. Originaria de Udalla, en Ampuero (Cantabria), ganó el primer campeonato de España de ciclismo en 1979 y repitió en 1980 y 1981. Antes, participó en el Campeonato del Mundo de Ciclismo en ruta en Colonia en 1978 y consiguió dar un paso que nunca antes dio una mujer con anterioridad. Fue el espejo en el que muchas se miraron después.

BURGNICH, EL JUGADOR QUE MARCÓ A PELÉ EN LA FINAL DE 1970

Tarcisio Burgnich fue un defensa que marcó una época en la selección italiana y que tuvo la mala suerte de encontrarse en el Mundial de México 1970 con la gran Brasil de Gerson, Pelé, Rivelino, Jairzinho y Tostao. En la final, Burgnich tuvo la ingrata tarea de marcar a Pelé, que dirigió la victoria (4-1) para desesperación del cuadro transalpino. Apodado "La Roca", jugó 12 temporadas en el Inter y es recordado como un jugador que trataba con dureza a los delanteros pero con mucha lealtad. Burgnich ganó la Eurocopa de 1968, participó en los Mundiales de Inglaterra 1966 y Alemania 1974 y también alzó 2 Copas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas Intercontinentales. Murió a los 82 años en el asilo San Camino de la ciudad de Forte dei Marmi en la provincia de Lucca.

Juan José Lahuerta