Mujeres ainu reivindican en Japón su identidad indígena con videoarte

Tokio, 30 dic (EFE).- La Asociación de Mujeres indígenas Ainu de Sapporo, al norte de Japón, estrenó hoy una obra de videoarte documental que reinvindica los orígenes, la herencia e historia de un pueblo originario marcado por la invisibilización.

"Todavía estamos aquí", afirman las cinco mujeres ainu que forman parte del elenco "Requiem for Ainu and Kamuy" ("Réquiem para ainu y sus dioses"), una obra donde a través de la experiencia de cinco mujeres indígenas se visibiliza la historia de colonización y asimilación sufrida.

"Nuestros ancestros vivieron aquí durante generaciones", afirman a la cámara vestidas tradicionalmente y desde las inmediaciones de un bosque nevado de Hokkaido, la isla más al norte del archipiélago japonés, denominada "Ainu Mosir" o "Tierra de ainu" en un idioma del que apenas quedan hablantes.

Son Ryoko Tahara, presidenta de la Asociación de Mujeres Ainu (Menoko Mosmos, en ainu) junto a Tsugumi Matsudaira, Kimiko Naraki, Kyoko Kagaya y Yoshiko Saito, todas de origen ainu y descendientes de un pueblo cuya historia cambió a partir de 1899 con la asimilación promovida por el gobierno nipón.

La obra visibiliza la búsqueda de los orígenes familiares de las ainu frente a la discriminación, la convivencia con la naturaleza en el territorio original, las heridas causadas por la asimilación de las normas impuestas, la desaparición de prácticas culturales como los labios tatuados y la dicotomía entre una herencia escondida y la modernidad.

Esta obra que pone a la mujer ainu en el centro de la reinvindicación cuenta con la colaboración de la compañía teatral polaca Amareya, bajo la dirección de Katarzyna Pastuszak y Natalia Chylińska, y diversas artistas que desde Europa se unen para visibilizar las voces de las mujeres.

Este proyecto es el resultado de un largo proceso que arrancó en 2017 y ha ido salvando las distancias, incluida la pandemia, y cuenta con la cámara del documentalista nipón Tomoaki Fujino y el experto Hiroshi Maruyama de CEMIPOS (Centro para el Estudio del Medio ambiente y las Minorías).

"Requiem for Ainu and Kamuy" es una obra de videorte documental donde las protagonistas, influenciadas por sus experiencias personales y el entorno que habitan, expresan la compleja identidad indígena que habitan en una sociedad que las silencia.

La obra estará disponible online hasta el 10 de enero en la platafaforma de Youtube y Facebook de Amareya Theatre & Guests y forma parte del programa "Cultural Bridges" del Instituto Adam Mickiewicz.