Mar Torres, parca en palabras al ser preguntada por Froilán

30-12-2021 MAR TORRES. MADRID, 31 (CHANCE) Mar Torres está en primera fila mediática desde hace varios años, especialmente desde que se filtró su relación sentimental con el nieto del Rey emérito, Froilán. Una información que llegaba a modo 'bombazo' y que se ha quedado en los medios de comunicación durante muchos meses, sobre todo estas últimas semanas después de saber que habrían intentado continuar su romance después de varias rupturas. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 31 (CHANCE)



Mar Torres está en primera fila mediática desde hace varios años, especialmente desde que se filtró su relación sentimental con el nieto del Rey emérito, Froilán. Una información que llegaba a modo 'bombazo' y que se ha quedado en los medios de comunicación durante muchos meses, sobre todo estas últimas semanas después de saber que habrían intentado continuar su romance después de varias rupturas.



Aunque lo cierto es que estos rumores de reconciliación duraron poco, ya que salieron unas fotografías de Froilán con una nueva joven, que no era Mar, muy acaramelados en las calles de Madrid... Una noticia que confirmaba que ninguno de los dos habría retomado su relación y que ambos seguían con su vida por separado.



Europa Press Reportajes ha podido hablar en exclusiva con Mar Torres y lo cierto es que se ha mostrado bastante parca en palabras cuando le hemos preguntado si iba a bajar a Murcia para reunirse con su familia estas fechas navideñas: "No voy a hablar de eso, no voy a contar mi vida".



Además, la influencer asegura que Nochebuena y Navidad han estado "muy bien, tranquilas" y se ha mantenido en silencio al ser preguntada por Froilán, su relación y no duda en reírse cuando los periodistas le preguntan por sus planes y propósitos para el 2022.