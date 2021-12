Manicuras para marcar la diferencia esta Nochevieja

30-12-2021 Te descubrimos las manicuras que más veremos en la última noche del año POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA LECLAN



A estas alturas, todas tenemos decidido qué nos pondremos mañana para decir adiós al 2021. Algunas apostamos por el glamour y los looks extremos - que para algo es la última noche del año - mientras otras preferimos la sobriedad o la comodidad en una Nochevieja que, marcada por el Covid una vez más, no viviremos grandes cotillones ni fiestas hasta el amanecer en ningún punto de nuestro país.



Sin embargo, hay muchas que todavía no sabemos con qué manicura nos tomaremos las uvas. Las uñas se han convertido en un elemento diferenciador capaz de completar cualquier outfit y crear looks extremos, originales y sorprendentes, o por el contrario, totalmente dulces y delicados.



Esta Nochevieja lo clásico se une a lo exuberante, renovando tendencias para dotarlas de ese aspecto navideño que hará de tu manicura el centro de atención en los últimos minutos de 2021. Jennifer Silverio, manicurista oficial de ORLY y Lidia Gómez, responsable de marketing de varias firmas ecológicas como Zao Make Up, DYP Cosmethic y Miss W, nos hablan de manicuras por las que apostarán nuestras celebrities en esta fecha tan especial.



Tonos manzana, marrón glacé, burdeos, ciruela, varios nacarados, muchos metálicos y como cada año, rojos y dorados por doquier. De momento, en las redes sociales ya triunfan manicuras como la shimmery - con mucho brillo -, velvet - aterciopelada -, confeti o la clásica nude con algunas variantes. Tendencias chispeantes, divertidas, llenas de brillo y sobre todo, con mucho color, ya que la Nochevieja es la ocasión perfecta para atrevernos con aquellas uñas que quizás no encajan en nuestro día a día.



Siguiendo con la tradición, el glitter - con toques nacarados en tonalidades oscuras como morados, burdeos y hasta dorados y negros - y la purpurina serán los grandes protagonistas de la última fiesta del año, en unas uñas que esta Navidad se llevan "largas, ya sea almendradas o en punta, que se ven mucho más elegantes para la cena de Nochevieja", señala la experta. Además, veremos tanto manicuras lisas como creando originales motivos, como estrellas, flores, copos de nieve o incluso bastones de Navidad. La base de la uña, se tornará de tonalidades granates o ciruela oscuro, y para la tendencia minimalista y de uñas cortas, ríndete a "una base nude con detalles en purpurina".