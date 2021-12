Los brasileños quieren acabar con la hegemonía africana en la Sao Silvestre paulista

Fotografía de archivo de atletas mientras participan en la Carrera Internacional de San Silvestre en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira

Sao Paulo, 30 dic (EFE).- Unos 20.000 atletas disputan este viernes la carrera de Sao Silvestre, que tradicionalmente se disputa en el último día del año por las calles del centro de Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, y en la que los brasileños quieren poner fin a una larga hegemonía de los africanos.

La carrera de 15 kilómetros que pone fin al calendario deportivo brasileño, que en 2021 llega a su edición número 96 tras haber sido suspendida en 2020 por la pandemia de la covid, cuenta nuevamente con atletas africanos como máximos favoritos tanto en masculino como en femenino.

En la edición de este año de una carrera que se disputa desde 1925 y que pasó a contar con competidores extranjeros desde 1945 les será exigido a los atletas, excepcionalmente, tanto el certificado de vacunación contra la covid como el uso de mascarilla tanto en la largada como en la llegada y en las áreas de concentración.

Pese a que el dominio africano es de las últimas décadas, en casi cien años de historia, Kenia lidera en número de ediciones ganadas, con 15 títulos masculinos y 14 femeninos. Brasil está en segundo lugar en masculino, con once victorias, y en tercero en femenino, con cinco.

La última vez que un brasileño se coronó campeón en la prueba reina del país fue en 2010, cuando Marilson dos Santos consiguió su tercera victoria en la Sao Silvestre.

En los nueve años siguientes los vencedores fueron africanos: los kenianos Edwin Rotich (dos veces), Stanley Biwott y Kibiwot Kandie, y los etíopes Dawit Admasu (dos veces), Tariku Bekele, Leul Aleme y Belahy Bezabh.

El único de estos campeones que regresó para la edición de este año es Bezabh, el gran favorito a imponerse junto a Elisha Rotich, el keniano que este año ganó el Maratón de París con un nuevo récord en la prueba.

En la última edición, en 2019, los africanos coparon los cinco primeros lugares, con la victoria del keniano Kandie con un tiempo de 42 minutos y 59 segundos, un nuevo récord para la prueba, y al que escoltaron el ugandés Jacob Kiplio, los kenianos Titus Ekiru y Geofry Toroitich Kipchumba y el tanzano Joseph Panga.

La hegemonía africana se extiende a la prueba femenina por más tiempo. La última vez que una brasileña ganó fue en 2006, con Lucelia Peres.

Desde entonces las vencedoras han sido la etíope Yimer Wude Ayalew (tres veces) y las kenianas Alice Timbilili (dos veces), Pasalia Chepkorir, Priscah Jeptoo, Maurine Kipchumba, Nancy Kipron, Jemima Sumgong, Flomena Cheyech, Brigid Kosgei y Sandrafelis Chebet.

En la prueba femenina de 2019 la vencedora fue la keniana Brigid Kosgei (48min54s), seguida por Sheila Chelangat (Kenia), Tisadk Alem Nigus (Etiopía), Pauline Kaveke Kamulu (Kenia) y Delvine Relin Meringor (Kenia).

La única de las vencedoras que regresó para la prueba de 2021 es Chebet, ganadora en 2018 y favorita para conquistar su segundo título.

Las principales apuestas para poner fin a la supremacía africana son los brasileños Daniel Ferreira do Nascimento en masculino y Andreia Hessel, Tatiele de Carvalho y Grazielle Zarri en femenino.

Ferreira do Nascimento, de 23 años, fue el mejor brasileño colocado en la prueba de 2019, cuando ocupó la séptima posición y desde entonces ha mostrado una gran evolución, al punto que garantizó un cupo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y consiguió el segundo mejor tiempo en el maratón de Valencia (España) este año.

"Estoy en gran forma, gran momento y trabajando mucho la parte psicológica. Quiero hacer mi prueba sin mirar a los adversarios. En la última Sao Silvestre estaba regresando a las competiciones tras seis meses parado. Por eso no esperaba ser el mejor brasileño. Tuve la oportunidad de mejorar y el tiempo para ajustar las cosas", afirmó el atleta en una rueda de prensa este jueves.

Hessel fue la ganadora del maratón internacional de Sao Paulo en 2018, Carvalho es cinco veces campeona de la prueba de los 10.000 metros en el Trofeo Brasil de Atletismo y Zarri fue la mejor brasileña en la última Sao Silveste (undécima posición).

Zarri, de 23 años, viene trabajando para vencer este año y en las últimas semanas consiguió los mejores tiempos de su carrera en pruebas de diez kilómetros y en el medio maratón (21 kilómetros).

"Estoy en un proceso de evolución y bien preparada. En el segundo semestre tuve una secuencia importante que me dio confianza para la Sao Silvestre", afirmó en la rueda de prensa la fondista, que es novia de Ferreira do Nascimento.